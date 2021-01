NAJVAŽNIJA JE MENTALNA HIGIJENA: Lidiji ljudi govore da NE STARI, a sada je otkrila u čemu je TAJNA! Nije botoks, a ni TERETANA

Lidija Vukićević važi za jednu od najnegovanijih glumica na domaćoj sceni.

Ona je sada odlučila da otkrije tajnu svog dobrog izgleda. Lidija je istakla kako do sada nije imala probleme sa zdravljem, niti ozbiljnih bolesti, ali i da sve kreće iz glave kada je u pitanju zdrav život.

- Nisam do sada imala problema sa ozbiljnim bolestima. Kada se dogodi nešto strašno sa mojim zdravljem u tom slučaju pridajem dodatnu važnost i dobijem terapiju, ali da nešto javno potenciram kako imam neku bolest, o tome nije umesno pričati. Mislim da je pola zdravlja iz glave, ali isto tako neke ozbiljnije simptome ne treba ignorisati. Jednostavno, ako vas nešto muči, popijete tabletu i rešite problem. Ali ako se dodatno time bavite, zaista nema potrebe za tim. Samo opterećujete svoju psihu.

foto: ATA Images

S obzirom na to da Lidija izgleda veoma atraktivno, ona je za sve žene imala jasnu poruku kada je u pitanju lepota kod svake žene.

- Mislim da je sve iz glave. Ženu čini njena misao, to je meni prevashodno. Onog trenutka kada žena odustane od sebe, kada više ne bude malo provokativna, koketna, tada gubi svoj sjaj. Neka divna rečenica mi je ostala u sećanju „Koliko bismo bili stari, kada ne bismo znali koliko godina imamo“. Treba da slušamo sebe iznutra i tako da se ponašamo. Ne mogu da slušam ljude oko sebe koji su polumrtvi, a broj godina im je odredio da odustanu od života. Meni takvi ljudi u mojoj okolini nisu potrebni. Imate mlade ljude koji se sa 28 godina ponašaju kao da imaju 88 godina. Znam ljude koji su se opteretili svojim godinama, to je jedno odustajanje i predavanje svemu što nam stane na put. Mnogo je lakše da se kuka, nego da se ide napred i da imaš hrabrost kako da se suočiš sa svojim životom.

Kako glumica ističe za njen dobar izgled nije zaslužna teretana, iako su to mnogi u prvi mah pomislili.

foto: Pritnscreen

- U teretanu ne idem uopšte, jedino kada treba nekome od mojih prijatelja reklama za biznis. Postoji nešto što ja radim preko 15 godina, a to su vežbe u parteru. Radim trbušnjake i leđnjake i to sve ukupno traje pet minuta. Ne mogu da podnesem grč na licu i telu, zato vežbe ne radim dugo. Kada meni dođe u bilo koje doba dana, ja to sve uradim. Nisam pobornik ni vremena ni ljudi - rekla je glumica i dodala da se trudi da jede zdravo, ali da organizam treba ponekad počastiti nečim što traži, bez obzira na sve dijete i fit formu.

- Uvek sam jela zdravo. Nikada ništa nisam jela na silu, ono što mi ne prija može da bude zdravo koliko god hoće, ali ja to neću uzeti. Najviše treba da slušamo naš organizam, jer on traži ono što nama nedostaje. Gledam da jedem češće količinski, ali da budu male porcije. Ne jedem mesto i slatkiše. Od slatkiša volim samo da jedem koh. Neke supe, čorbe, a u poslednje vreme sam dosta povela računa o ishrani. Jedem stvari bez glutena, ali mi niko zvanično nije rekao da ne jedem gluten. Jedem dosta žitarica sa suvim grožđem, brusnicama. Med sa cimetom, đumbir sa medom, sve što u med može da stane, to pravim i to jedem.

foto: Printscreen/Instagram

Kada su u pitanju kozmetički tretmani, Lidija ih posećuje u doglednim vremenskim razmacima. Na telu primenjuje minimalne estetske zahvate, a ista je situacija i sa licem.

- Idem već godinama u laserski centar i koristim kod svoje prijateljice sve te aparate. Jer koliko god se bavili telom, mora malo da pomogne i mašina. Idem na zatezanje kože, ona ima laser koji je fenomenalan. Radim ono što obične sve žene tretiraju, noge, stomak, i tako te delove. Da se odmah razumemo, to nisu čarobni aparati. U poslednje vreme mnogo putujem i volim da se masiram. Kad god u neko mesto dođem, moji prijatelji ili meštani mi kažu gde ima dobar maser. Nekada su u pitanju relaks masaže, a najviše volim tajlandsku. Ali u principu sve vrste masaža dolaze u obzir. Što se tiče lica, ništa nisam radila od botoksa i hijalurona, osim kozmetičkih tretmana. Samo čišćenje, detoksikacija, kad skinem šminku, da to bude sve na mestu što se tiče higijene.

foto: Printscreen/Instagram

Glumica je odlučila i da otkrije tajni recept za dobar i uspešan život koji primenjuje već godinama.

- Znate kako meni je u kući sve sređeno, u ormaru, u sobi, u kuhinji. Najvažnija je mentalna higijena, jer iz te mentalne higijene sve kreće. Ne mogu da dođem u kuću i da tu bude haos, a ja spolja lepa i doterana. To može imunitet da mi obori, sav taj haos oko mene. Moramo da nađemo način da rešimo sve naše probleme, a ne da ih strpamo pod tepih. Džabe vam 'Versaće', kad na kraju dana morate da skinete. Na kraju svega ostajete samo sa svojim mislima.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/Blic

Kurir