VERILI SU SE, PLANIRALI SVADBU, A ONDA JE SVE PALO U VODU! Ana je maštala da se UDA za Davida, pre par meseci pričala o VENČANJU!

Starleta Ana Korać i David Dragojević navodno su stavili tačku na svoju vezu. Međutim, par se nije oglašavao ovim povodom.

Iako je delovalo kao da će njihova veza da opstane, to se ipak nije dogodilo. Samo nekoliko meseci pre raskida Ana pričala kako planira svadbu sa Davidom.

- O Davidu sam svakodnevno razmišljala. Kroz misli mi je stalno prolazilo gde je on, šta radi, kako je, sa kim je. Na kraju svega opravdao je sve to, jer je dečko za primer. Dodala bih i to da je on kao iz leksikona. Nisam mogla nijednu zamerku da mu nađem, to je dečko za poželeti kod svake devojke – kroz osmeh je govorila Koraćeva i tada istakla da planiraju svadbu.

- Naravno da nam je u planu svadba. Čim završimo nešto što imamo na poslovnom planu sledi proslava za sve ljude koje volimo – rekla je pre nekoliko meseci.

Podsetimo, njih dvoje su se verili u oktobru 2019. godine, a ona tada nije krila oduševljenje.

"Nisam očekivala, ja noge nisam osećala, mislila sam da ću se prevrnuti. Naravno da sam ponosna, ja sam znala da ćemo mi pregurati sve jer je prava ljubav u pitanju, nisam sumnjala nijedan posto u nas. A što se svadbe tiče, pa polako, nigde ne žurimo", rekla je Ana tada.

