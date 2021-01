SLOBODNA SAM ŽENA! Sanja Marinković dotakla se RAZVODA u svojoj emisiji, a od gostiju dobila neočekivane REAKCIJE!

Voditeljka Sanja Marinković pitala je svoje ovonedeljne goste kakvu ženu muškarac želi nakon napornog dana kada dođe kući.

I dok su davali svoje odgovore, Sanja se dotakla svog razvoda od bivšeg muža Aleksandra Uhrina.

"Najviše bi voleo da ga ne pita gde je bio, šta je radio. Ako to bude počela da pita, onda je tu ljubomora", rekla je pevačica Vera Matović.

"Gde si do sad, ja skuvala ovaj ručak, a on se ohladio. Ja ne kuvam, ja to imitiram druge. Ja živim drugačije, pritom slobodna sam žena", našalila se ona na svoj račun.

"Slobodna žena. Bravo", nasmejala se Vera.

"Da li je to za bravo?", pitala je Sanja.

"Ako ti to tako želiš, ako se lepo osećaš", odgovorila joj je Matovićka.

Voditelj Vanja Bulić ubacio se u jednom trenutku, te se osvrnuo na Sanjin odgovor.

"Ona ovde hoće porodičnu liniju da istakne, a hvali se kako je slobodna žena", rekao je on.

"Ovde promovišem prave vrednosti, a sad što sam razvedena to je drugo. Ja verujem u brak", rekla je Marinkovićeva, pa pitala Veru za tajnu dugog braka, a potom je dobila odgovor kakav sigurno nije očekivala:

"Pa ne vredi da ti ja pričam. Kad si se ti razvela", rekla je Vera u "Magzinu In".

