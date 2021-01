ĐOLE JE I DANAS JEDAN OD NAJBOLJIH FRAJERA: Vesna Đogani progovorila o izgledu svog muža, pa se umešala voditeljka!

Vesna Đogani progovorila je o suprugu Đoletu Đoganiju sa kojim je oko 20 godina.

Pevačica se osvrnula i na anketu gde su dame izabrale njenog supruga Đoleta Đoganija za najboljeg frajera na estradi, i sa svima podelila radost njihovog sina.

foto: Dragana Udovičić

"Vi ste našeg sina toliko učinili srećnim... Ta radost! On je klizeći na kolenima vikao: ''To! Moj tata je najlepši!'', rekla je Vesna.

"Pa i meni jeste Đole i dan danas jedan od najboljih frajera. Niko kao Đole. Stvarno negovan, zdrav", dodala je voditeljka Sanja Marinković u emisiji "Magazin IN".

foto: Printscreen/Magazin In

Vesna i Đole proslavili su 2020. godine 20 godina braka.

"Mi ne pripadamo kalupu nečega što je po standardu. Nas dvoje imamo istu ambiciju, cilj i želje. Dopunjujemo se, pravimo nešto. Različiti smo, on je stariji, tu je da me zaštiti, kao žena sam veoma ranjiva. On me čuva i pazi, vodi me lepo kroz ove vode koje ni malo nisu lake", rekla je Vesna nedavno u emisiji "Šok Tok".

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir