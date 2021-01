AJFONKA PLANIRA DA IZBEGNE ZATVOR?! Tijana rešena da plati hiljade € za slobodu?

Tijana Maksimović (Tijana Ajfon) priznala je da je 2020. u Bijeljini organizovala međunarodnu prostituciju i osuđena je na godinu dana zatvora.

Ipak, navodno neće ići iza rešetaka ako za svaki dan zatvora plati po 50 evra.

Starleta Tijana Maksimović (28), koja se predstavlja kao Tijana Ajfon, nagodila se s Tužilaštvom BiH i priznala da je prošle godine u vili kod Bijeljine organizovala međunarodnu prostituciju. Prema tom sporazumu, Tijana je osuđena na godinu dana zatvora, ali će navodno izbeći robiju ako plati novčanu kaznu u ukupnom iznosu od 33.700 konvertibilnih maraka (KM), što je oko 17.250 evra!

Na osnovu nezvaničnih saznanja, Sud BiH navodno je prihvatio ovaj sporazum između Tijane i tužioca, čime je presuda postala pravosnažna.

"Prema zakonu u BiH, svi oni koji su osuđeni na maksimum godinu dana robije mogu da "otkupe" tu kaznu, tako što će za svaki dan zatvora platiti državi do 100 konvertibilnih maraka. To je iskoristila i Maksimovićeva, koja je pristala da uplati u budžet BiH ukupno 33.700 KM kako bi izbegla zatvor. Naime, godina dana zatvora, na koliko je Tijana osuđena, u novčanoj protivvrednosti iznosi 36.500 KM, ali s obzirom na to da je u pritvoru provela tačno 28 dana, krajnji iznos joj je umanjen za 2.800 KM", otkriva sagovornik navodno upućen u ovaj slučaj.

Podsetimo, Tijana Ajfon je uhapšena 27. maja prošle godine tokom velike policijske racije u luksuznoj vili u mestu Suvi Do, nadomak Bijeljine, gde je "na gomili" zatečeno ukupno devet žena i 26 muškaraca. Tom prilikom zaplenjena je i manja količina kokaina, 10 pištolja i 10.000 evra u kešu.

Kako je utvrđeno istragom, Tijana je, pre žurke, sa četiri drugarice, u vreme vanrednog stanja zbog epidemije korone, iz Srbije prešla u Republiku Srpsku čamcem preko Drine, pa joj je pretila prijava i za ilegalni prelazak granice. Tu kaznu je, međutim, uspela da izbegne.

