REKLI SU MI DA MI JE OSTALO 2 MESECA ŽIVOTA! Nada Obrić pobedila RAK, progovorila o TEŠKOJ BOLESTI: Kažu da sam skroz izlečena!

Pevačica Nada Obrić progovorila je o svojoj borbi sa opakom bolešću. Naime pevačica je ponovo imala kancer, ali i ovog puta se uspešno izborila, i na veliku sreću pobedila bolest.

- Ovo mi je treći rak. Sada je bilo jezivo, upitno i mnogo teško. Bila sam skoro na kontrolama i kontrole kažu da sam totalno izlečena, nema veće pobede i nagrade. Imam dvoje unučića za koje živim. Moj unuk kaže da je on moj život i to je smisao života - započela je Obrićeva.

-Nije bilo lako, ali psiha je čudo! Ja to ne znam sebi da objasnim. Rečeno mi je da mi je ostalo 2-3 meseca života. Negde duboko u sebi sam znala to meni ne može da se desi. Bilo je teško, ali ja sam to prevazilazila. Kao da sam znala. Treba slušati svoj organizam, on ti precizno kaže - dodala je pevačica.

Shvatam svoju ulogu u ovome. Ništa nije završeno dok se ne završi! Ovo je moj novi život! Svaki sekund je veliki i svaki dan je novi dan. Svaki dan se dogodi nešto lepo, samo morate želeti to da vidite - kaže Nada za Premijera - Vikend Specijal.

