NE ŽELIM NI NAJGOREM NEPRIJATELJU DA PEVA NA DAN SMRTI RODITELJA! Sloba se sa SUZAMA u očima prisetio nastupa kada mu je OTAC UMRO

Pevač Slobodan Sloba Radanović prisetio se svog učešća u rijalitiju "Zadruga", te je istakao da je ta godina bila veoma teška za njega.

"Svi smo ispašatali. Svima je bila teška ta godina, dobro je što smo se svi izdigli iz te situacije i da je prošlo. Ali ni zbog čega se ne kajem u svom životu. Sve što sam mislio tada srcem, to sam i uradio. Možda se kajem što je bilo ko povređen ostao. Moji roditelji su hteli da se sve završi, sekirali su se za mene", prisetio se Sloba.

Takođe, on se dotakao i dočeka 2020. godine, kada je u toj noći tokom nastupa saznao da mu je preminuo otac Dušan.

"On je bio bolestan mesec i po, dva. A sve se nekako prebrzo odvilo, niko se tome nije nadao. Mislili smo da je nešto drugo, a na rakju se ispostavilo ono najgore. Kako se bližio kraj, osetiš da je to kraj. Molio sam Boga da to ne bude na taj dan, ili tri, četiri dana. Sudbina je tako htela, da to baš bude taj dan", rekao je Sloba i dodao:

"Mnogi misle da sam mali jer sam pevao na dan kada mi je otac preminuo. Opet kažem, stvarno ne bih ni najgorem neprijatelju poželeo da peva na taj dan. I moj otac i majka su mi govorili da treba da nastavim da živim svoj život, ali kad se to desi je ozbiljan šok. Izdržao sam to veče jer sam bio u stanju šoka, tek posle par dana sam shvatio da ga više nema", ispričao je pevač u emisiji "Premijera-Vikend Specijal".

Kurir.rs

