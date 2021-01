DOBRO IZGLEDAM ZA OSOBU KOJA NEMA 200 €, NE UMEM SA PARAMA! Marina Visković nije UŠTEDELA ni dinara, sad progovorila o FINANSIJAMA

Pevačica Marina Visković istakla je da se uvek u životu vodila emocijama, te da se ne kaje ni zbog čega u svom životu.

- Jako sam strastvena žena. To je prelepo. Volim strastvene ljude. Ne mogu ništa bez strasti da radim. Ni kada su u pitanju prijateljstva, ljubav, pevanje... Meni je strast bitna. Ma, neću da kalkulišem. Nikada ne mogu da kalkulišem kada su odnosi u pitanju. Mogu samo da budem strastvena da me vodi moj osećaj. I neka pogrešim, šta ima veze. Živo sam biće. Nekada pogrešim sto puta. Idem emocijama i to ne može da bude pogrešno - rekla je Marina, a potom odgovorila koji su je emotivni udarci zaboleli u životu:

- Svi smo slabi kada je reč o emocijama. Ali ne moraju da budu samo ljubavne. Mogu i prijateljske, rodbinske. To je normalno da na njih budemo slabi. Ne mogu da budem neko ko će da bude prazan, bez strasti i da merim, sečem. Idem osećajem. Ja sam Riba- Rak u horoskopu i takva sam. Nekada sam to želela da suzbijem, ali sam shvatila da je to moja najlepša strana ličnosti.

Na pitanje da li je nakon raskida želela da bivšem pošalje poruku, ona je odgovorila:

- Naravno da sam slala. Mi smo toliko godina bili zajedno. Ne bih da pričam o tome zato što je prošlo dosta vremena. Ali ako pričamo o ljubavima, sve je to normalno. Svi smo živa bića. Nekada imamo svoje slabosti. Bilo bi nenormalno da nisam.

Marina se dotakla i finansijske situacije, a ranije je rekla da nije uspela da uštedi ni 200 evra. Međutim, sada je otkrila da se ništa nije promenilo.

- Ne. (smeh). Ali dobro izgledam za osobu koja nemam ni 200 evra. Šalim se. Nikada u životu nisam znala da štedim. To mi je mana. Sa novcem ne znam. Meni treba savetnik za finansije. Svesna sam da je to mana, ali šta ću takva sam, uvek idem do kraja. I kada se voli i kada se troši. Meni pare ništa ne znače. Nekada imam, nekad nemam. Sve je to normalno.

