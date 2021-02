SESTRA MI JE POGINULA NA 5. ROĐENDAN MOG SINA Pevačica je pre godinu dana doživela TRAGEDIJU, a sada kaže: Sama sam i strah me je

Bosansko-hercegovačka pevačica Verena Cerovina doživela je veliku tragediju kada je prošle godine u saobraćajnoj nesreći izgubila rođenu sestru Dajanu.

Naime, Dajana je izgubila život na magistralnom putu Trebinje - Herceg Novi u mesto Obodina, na dan rođenja Vereninog sina.

Pevačica teško podnosi sestrinu smrt, a na svom Instagramu podelila je njihovu zajedničku fotografiju, uz koju je ostavila emotivnu poruku:

"Sama sam i hvata me strah, a s neba beli će prah sakriti tragove sve da ne nađem te..."

Ona je pre nekoliko meseci otvoreno govorila o tragediji, te je istakala da bol za Dajanom ne jenjava,

- Taj dan je izgledao tako da sam se smejala iz sveg glasa, jer nisam mogla da poverujem da se to zaista desilo. Kada su me svi iz porodice počeli zvati i plakati na telefon, sve sam manje verovala da je to istina. Sama sam ubeđivala roditelje da ću čim dođem u Trebinje sve da rešim kao i uvek, pa i to i da to nije istina. Jer kroz život sam navikla da se sve reši, pa sam mislila da i to mogu. Toliko nisam verovala da sam svoju sestru zvala od Sarajeva do Trebinja na telefon u nadi da će se javiti. Poginula je na peti rođendan moga sina. Od ogromne sreće do prevelike doživotne tuge. Da volim i mrzim najviše na svetu taj datum – rekla je ona tada za Blic.

Inače, pevačica je pre četiri godine prijavila policiji sarajevskog biznismena Mirzu Muhovića za otmicu deteta. Mirza je zapravo oteo svoje dete, koje je nakon što se razišao sa Verenom nastavilo život sa majkom. Dve godine pre toga Mirza je osuđen na godinu i deset meseci zatvora zbog nasilja u porodici koje je počinio nad Verenom Cerovinom. On je Verenu u maju 2015. godine fizički napao u stanu u kojem su živeli i naneo joj lakše telesne povrede.

