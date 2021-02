ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Mršavica muze Frajera, Lepotan ima zmiju u džepu!

Zdravo, dragi moji ljubitelji tračeva. Nadam se da ste se lepo odmorili za vikend i da ste sunčanu subotu iskoristili dobro, jer ja jesam. Sakupila sam dosta informacija, a neke ću ove nedelje podeliti s vama.

foto: Kurir štampano

Znate onu nadobudnu pevačicu Mršavicu? E pa, saznala sam da ona, iako potencira da sve finansira sama, zapravo nije tako. Osim što vodi računa o svakom tekstu i fotografiji koja se u medijima pojavi, a tiče se nje, pa i sama šalje novinarima šta da puste, saznala sam da je tako snalažljiva i na ljubavnom planu. Naime, Mršavica je već neko vreme u vezi sa jednim starijim biznismenom, inače Frajerom, za kojim su odlepile mnoge žene. Frajer je iz drugog grada, ali često boravi u Beogradu, a interesantno je da mu je ćerka isto godište kao i ljubavnica. On je toliko galantan prema Mršavici da joj je nedavno otplatio stan u luksuznom naselju u Beogradu, a finansira joj i poslovne poduhvate. Pevačica ne želi da ga ispusti iz svojih kandži jer je konačno dobila ono što je htela, da joj neko daje novac za šta god poželi, a da ne mora da mrdne prstom. Nedavno su zajedno bili i na zimovanju, ali inkognito. Vreme su uglavnom provodili u apartmanu, u kome su imali sve što im je potrebno, a nisu izlazili iz džakuzija. Kažu da je Mršavica takav manipulator i da svojim umećima u krevetu ostvari šta poželi. Navodno, ona planira i da mu rodi dete kako bi se obezbedila, ali Frajer se ne da tek tako. Ne sumnjam da će ga obrlatiti, ali samo me zanima kako će u javnosti predstaviti lepu vest i ko će joj ovog puta biti lažni dečko. Nedavno sam saznali da je jedan naš glumac, zvaćemo ga Lepotan, velika škrtica. Kad god izađe s društvom u kafanu, gleda kako da izbegne da se uhvati za novčanik, što su primetili i njegovi prijatelji. Nedavno je organizovao druženje s kolegama u jednom kafiću u centru grada, a na kraju večeri je otišao do konobara i platio samo svoje piće. Njegovi prijatelji bili su iznenađeni ovim potezom, pa su ga, kada je otišao, ogovarali i govorili da ima zmiju u džepu. Pevačica poznatija pod nadimkom Fotošoperka raskinula je nedavno sa dečkom, i to zbog prevare. Iako ga je finansirala i svuda vodila sa sobom, nedavno ga je uhvatila u krevetu s drugom ženom, i to u njihovom zajedničkom stanu. Ljubavnicu je uhvatila za kosu i skoro golu izbacila iz stana, a ubrzo je to uradila i svom dečku. Nagurala je u kofer sve njegove stvari i urlajući na njega ga isterala. Iako je on pokušao da se opravda, ovaj put Fotošoperka je odlučila da zauvek prekine s njim, pa mu se ne javlja na telefon, a preko prijatelja mu je poslala ostatak stvari. To bi bilo to lepe moje abronoše. Čitamo se i sledećeg utorka.

