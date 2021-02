LJUDI SE HRANE NEGATIVNOM ENERGIJOM, MENE RAD SPASAVA! Reljićeva doživela neprijatnost, sumnja da su je SABOTIRALI!

Sara Reljić nedavno je zbog pesme doživela neprijatnost, jer su je, kako je rekla, saborali.

Pevačica je rekla da sumnja na fanove osobe sa kojom je javno imala konflikt.

"Neki ljudi se hrane negativnom energijom, vole ljudi da budu destruktivni, ali se čovek sa tim pomiri i kažem: 'Idem dalje', pa idem u sledeći projekat. To je to, mene rad spasava, nije mi bilo pravo i svejedno, ali sa druge strane to je život", pričala je Sara.

foto: Printscreen/Premijera

Ljubavni život Sare Reljić interesuje mnoge, ali o tome ne želi javno da priča.

"Imam simpatiju, to je sve, ako još nešto kažem, svi će da provale ko je", rekla je Sara kroz smeh.

foto: ATA Images

Teodora Džehverović nedavno je za rođendanske čestitke tražila novac, što je njena koleginica sada prokomentarisala.

"Svi nalaze način da zarade, ja mogu da pričam iz svog iskustva da nikad nisam došla do situacije da tražim pare za to. Ako hoću da snimim čestitku, imam vremena, to mi nije problem", zaključuje Sara za "Premijeru".

foto: ATA Images

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir