KRALA JE STRUJU, VREĐALI SU JE ZBOG VIŠKA KILOGRAMA, IMALA JE ESTETSKU KOREKCIJU: Nataša DNK otkrila o sebi ono što javnost NE ZNA

Glumica i voditeljka Nataša Aksentijević odgovarala je na na brojna pitanja koja se tiču njenog poslovnog i privatnog života.

Mnoge stvari o njoj javnost nije znala, pa je odgovorila i na neprijatna pitanja.

Da li više volite da ste debeli nego mršavi?

- Zavisi, ako me pitate ovako za krevet, onda više volim da sam mršava. Ako me pitate za kafanu više volim da sam debela jer mogu više da pojedem.

Da li vam se dešavalo da ljudi negativno komentarišu vaš izgled i da li vas to pogađa?

- Apsolutno da, ali me ne pogađa. Neki su se pitali da li imam muža, ljubavnika, jer se sa viškom kilograma podrazumeva da ne možeš da radiš u medijima, a onda kada su shvatili da sam se dovela sama, počeli su da me vređaju, dovedu mi stilistu koji mi donese male kapute, suknje, ja jedva dišem i budem nesrećna ceo dan.

Da li ste se u mladosti toliko napili da se ničega ne sećate?

- Ne znam, jer ako sam se toliko napila, onda se ne sećam, imam crne rupe. Ja ne pijem već godinama, ja sam kao klinka cirkala, više volim hranu. Alkohol samo žestinu, volim burbone, rakiju, vina me ne interesuju.

Da li je tačno da niste imali nijednu estetsku operaciju?

- Tačno, dobro, malo sam napumpala usta još kada sam bila na akademiji. Donju usnu sam radila.

Da li ste bili srećni jer ste smuvali mlađeg muškarca?

- Ne. Važno je da je dobar frajer. Ja ne radim to da bih bila srećna nego da bih ga odvela u krevet.

Da li je tačno da ste krali struju?

- Struju? Da. Napravila sam kombinaciju da ne platim, pokazali su mi samo kako da "ukradem", ali to nije vidljivo.

Da li ste često bili bez para?

- Vi meni ujutru date pare, ja sam odmah ostala bez njih.

Da li ste često svađate sa suprugom?

- Ne.

Ovo je jedini odgovor na koji Nataša nije odgovorila iskreno, pa je pojasnila:

- Moj muž je neviđeni car. Ne pričam to samo ja, to kažu i one koje su bile sa njim pre mene. On je miran čovek, sa obe noge na zemlji, niko ne može da ga poremeti. Ja meljem, a on kaže: 'Ljubavi, dođi da te poljubim'. Onda se svađamo oko kupovine kada mi kaže da trošim pare.

