LJUBA PERUĆICA OBJAVIO FOTOGRAFIJU IZ KREVETA! Pevač se sa osmehom na licu obratio fanovima i poručio: NISAM ODAVNO! (FOTO)

Pevač Ljuba Perućica često obraduje svoje pratioce fotografijom ili selfijem, pa je tako i ovog puta putem Insta storija otkrio šta odavno nije uradio.

Naime, Perućica je objavio selfiji iz kreveta, a njegov prepoznatljivi osmeh nije skidao sa lica.

"Nisam odavno", napisao je on.

foto: Printscreen

Inače, Ljuba Perućica bio je u bolnici usled posledica korona virus, a njegova supruga, Katarina Kolozeus pričala je o teškom periodu kroz koji su prošli.

– Iskreno, bio je to jako težak period, pogotovo što su mi ruke bile vezane i nisam imala načina da mu pomognem. Svesna sam bila da korona postoji, ali nisam bila svesna da neko mlad može da bude toliko loše. Najgore je bilo što Ljuba nije bio u stanju da razgovara jer nije mogao da dođe do vazduha, a ja kada ga takvog čujem odmah pomislim na najgore. Noćima nisam mogla da spavam, kroz glavu su mi prolazile crne misli, nisam bila pored njega i nisam mogla da znam kako je, samo sam molila Boga da ga ne stave na respirator jer sam znala da su onda male šanse da se oporavi. Nažalost, naš komšija je preminuo baš u danu kada je Ljuba najlošije zvučao i definitivno sam sigurna da mi je to bio najteži dan, dan kada nisam mogla da iskontrolišem strah koji sam osecala. Slavila sam dan kada sam ga pozvala, a on nije pokušao da mi prekine vezu nego je imao snage da razgovara - otkrila je Katarina za "Espreso".

foto: Instagram screenshot

