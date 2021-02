NIKADA TO NE BIH RADILA ZA NOVAC! Sara Reljić prozvala Teodoru Džehverović jer je uzimala 500 € fanovima za čestitke?!

Javnost je nedeljama brujala o navodima da pevačica je Teodora Džehverović uzimala fanovima po 500 evra kako bi im video porukom čestitala rođendan.

Sada je ovo prokomentarisala njena koleginica, pevačica Sara Reljić.

foto: Printscreen/Premijera

Ona je navela da nikada do sada nije došla u situaciju da za takve stvari traži novac, te da ona to radi besplatno.

- Svi nalaze način da zarade, ja mogu da pričam iz svog iskustva da nikad nisam došla do situacije da tražim pare za to. Ako hoću da snimim čestitku, imam vremena, to mi nije problem - rekla je pevalica.

Reljićeva je dodala i da su određeni ljudi nedavno, kako tvrdi, pokušali da sabotiraju njenu novu pesmu.

- Neki ljudi se hrane negativnom energijom, vole ljudi da budu destruktivni, ali se čovek sa tim pomiri i kažem: 'Idem dalje', pa idem u sledeći projekat. To je to, mene rad spasava, nije mi bilo pravo i svejedno, ali sa druge strane to je život - rekla je Sara u emisiji "Premijera".

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

Kurir