SLOBA OPTUŽIO KOLEGE DA SU TEŠKE STIPSE! Bakšiš je bio 40.000 evra, a ja nisam NIŠTA odneo kući! PEVAČI IMAJU ZMIJU U DŽEPU

Pevač Slobodan Sloba Radanović razočaran je u većinu kolega i otkrio je šta jedni drugima rade na nastupima i varaju muzičare.

"Mnogi pevači imaju zmiju u džepu. Bio sam na svadbi gde je bakšiš bio 40.000 evra, ja nisam uzeo dinara. Devedeset odsto pevača dođe na nastup, uzme bakšiš i ode kući da ne podeli sa muzičarima. Ja to ne bih nikad uradio", rekao je Radovanović, koji je i van karijere doživeo velika razočarenja u ljude.

foto: Printscreen/Pink

Naime, prisetio se udesa koji je imao i kada su ga dok su ga prevozili u Hitnu, pokrali.

"Imao sam udes, ne sećam se kako se dogodio. Čovek je popio i bukvalno se zakucao u mene od nazad. Ja sam se samo probudio u kolima hitne pomoći. Dok su oni mene odvezli u Klinički centar, neko mi je ukrao CD plejer iz auta. I to su situacije kada se razočaraš u ljude", prisetio se Radnović.

Podsetimo posle prevare supruge Kije Kockar uživo u rijalitiju, pola Srbije ga je podržalo, pola osudilo, a sad je otkrio šta mu je bilo najteže.

"Zbog javne prevare najteže mi je palo zbog svih. Šta sam ja za ove tri godine posle rijalitija video, shvatio sam da ja nisma mnogo grešan", rekao je Radovanović i rekao da su mnogi ispaštali zbog situacije.

"Svima je bilo teško, ali svi smo se izdigli iz toga. Ne kajem se ni zbog čega, kajem se samo ako je neko ostao povređen", zaključuje Sloba.

Na pitanje da li se više kaje zbog Kije ili zbog Lune, nije želeo da da odgovor, ali je priznao zašto se rano oženio.

"Mislio sam da je to to, želeo sam da podignem to na viši nivo i nikad se nisam pokajao", rekao je pevač za Vikend Premijera.

foto: Pritnscreen

kurir.rs

BONUS VIDEO

Kurir