RODITELJI MI NISU DALI NIKAKVO NASLEDSTVO, SINU SU SVE OSTAVILI! Nataša Aksentijević burno reagovala na pomen devojačkog PREZIMENA

Voditeljka i glumica Nataša Aksentijević burno je reagovala na pomen svog devojačkog prezimena Miljuš.

Naime, Natašu je u emisiji voditeljka predstavila kao Natašu Aksentijević Mujaš, a onda j eona burno odreagovala kada je čula svoje devojačko prezime.

Ona je potom otkrila i zbog čega je to tako.

- Nisam emotivno vezana za to prezime, meni je okej da budem Aksentijević i ja sam već 10 godina Aksentijević, otkako sam se udala za svog muža. Da su mi ti roditelji nešto dali u nasledstvo, pa da kaže čovek, 'ajde da se njihovo prezime zadrži. Oni imaju tog sina što su njemu sve dali, pa nek' im on nosi prezime, ja neću - bila je oštra Nataša u emisiji "Grand magazin".

Podsetimo. Nataša je već godinama u srećnom braku sa Dušanom, sa kojim ima dve ćerke, ali sa suprugom se retko kad pojavljuje u javnosti.

"Kada mi je oprostio neke stvari, tada me je potpuno oborio s nogu. Mislila sam da tolika ljubav i razumevanje postoje samo u knjigama, a onda sam shvatila da sam ja srećnica koja to ima. Za mene je to bilo iznenađujuće. Znam da bi vama novinarima sada bilo najbolje kada bih rekla da mi je oprostio prevaru, ali nije to bilo posredi", rekla je Nataša Aksentijević jednom prilikom za "Story".

