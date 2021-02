NEKA IM JE BOG U POMOĆI, ALI OVO JE BLAM! Bivša rijaliti učesnica zgrožena ponašanjem Maje Marinković: Gnusan čin, još dete pored!

Maja Marković postala je glavna tema nakon objavljenog snimka gde nepoznatog momka moli za intimne odnose, a neposredno pre toga isplivala je i njena afera sa hirurgom dok je još bila u vezi sa Jovicom Putnikovićem.

Maju su sada komentarisali pevači i bivši rijaliti učesnici Natalija i Sani Ibraimov.

"Iskreno, ja mislim da Jovica ne bi to radio, slao snimke, koliko sam pročitala, piše da je telefon kod njegove sestre, ali mi žene volimo da se svetimo, a to je tako jedno lepo, milo lice, nikad ne bih rekla. Ja mogu da kažem, hvala ti Bože što imam muško dete. Da je moje dete, takve bi batine dobila, pa ne bi znala šta je snašlo! Prvo to što je uradila tom dečku u tom momentu, ja se osećam odvratno, to je takav gnusan čin, a onda kada sam videla šta je radila dok su bili u vezi, sramota, plus tu dete pored, ja kažem majci, ne znam, motku kada izađe...", rekla je Natalija.

"Na ovu temu da se nadovežem, meni ne smeta, ja nikad ne osuđujem. Ta gluma, kao neko nevinašce, a velika većina je takva, budi to što jesi. Ja Taru ne gotivim, ali ona je lujka, takva je i kakva je", ubacio se Sani.

"Katastrofalno je to što je uradila, onda ovo što radi pred detetom je dno dna! Neka im je Bog u pomoći, ali ovo je blam! Blam!", dodala je pevačica.

