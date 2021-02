PEVAČICE BEZ SRAMA PEVAJU U PREPUNOJ KAFANI: Uprkos epidemiološkim merama LUMPUJU bez maski i distance (KURIR TELEVIZIJA)

Zbog korona virusa koji je zahvatio ceo svet u Srbiji su na snazi rigorozne epidemiološke mere. I dok je sav društveni život stao za mnoge, pojedini pevači daju sebi za parvo da zabavljaju publiku po kafićima.

U krcatom minijaturnom prostoru, bez distance i maski pevačice Ruža Rupić, Jana Todorović i Dragica Zlatić učestvovale su na takozvanoj korona žurki, koja je trajala satima.

Pre njih i pevač Uroš Živković zabavljao je goste jedne kafane, a na pitanje novinara zašto je to uradio odgovorio je da se za to moraju pitati vlasnici, on je samo pevač.

Ovakvo neodgovorno ponašanje od strane javnih ličnosti ne daje nikako dobar primer društvu, te u velikoj meri može uticati na pogoršanje epidemiološke situacije u Srbiji.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir.rs

Kurir