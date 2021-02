DA LI ĆE DAVID DOBITI JOŠ JEDNU ŠANSU OD ANE KORAĆ? Starleta iznela još detalja RASKIDA, pa priznala ko joj je jedini spas!

Rijaliti učesnica i starleta Ana Korać dospela je u žižu interesovanja nakon što je obelodanila krah svoje veze sa Davidom Dragojevićem. Ona je sada za medije progovorila o detaljima raskida.

foto: Printscreen/Pink

- Istina je. Nismo zajedno već 7-8 dana. Jednostavno u poslednje vreme smo počeli da se svađamo i nije bilo to to, kao prethodnih meseci. Uvek se nešto desi da se posvađamo. Ja sam otišla na Jahorinu, bila sam tamo desetak dana, mi nismo pričali 7 dana jer sam se naljutila pre nego što smo krenuli, jer me lagao. Kada sam se vratila, seli smo, popričali i rekla sam mu da raskidamo. Iznajmili smo dva stana, trebali smo da pređemo zajedno u taj drugi, međutim prešla sam samo ja. Htela sam da razmislim o svemu. Stvarno mi je bilo teško to veče i plakala sam. A onda sam posle dva dana saznala nešto što nije lepo i odlučila da ga obrišem, blokiram i da nestane iz mog života. Najbolja sam kad sam sama - kaže Ana.

Na pitanje da li postoji mogućnost da svojoj ljubavi daju drugu šansu, Ana je bila odlučna:

foto: Printscreen/Ami Dži šou, Printscreen/Instagram

- Iskreno ne. Svako je krenuo svojim putem, treba nam vremena, jedini spas mi je pas - ističe bivša rijaliti učesnica.

Tokom proteklog perioda mnogo je vremena provodila sa svojom drugaricom Sorajom na Jahorini gde joj je bilo prelepo. Demantovala je i navodnu aferu sa Stefanom Karićem, sa kojim se u isto vreme našla na Jahorini, u istom hotelu.

- To nema veze. Ja nisam mogla dečku da zabranim da dođe na Jahorinu. Mi smo u normalnim odnosima, nikad nismo bili u svađi, to što smo imali - imali smo. Nema to veze sa Stefanom, David i ja smo i pre toga bili u svađi - dodaje Koraćeva za "Premijeru".

Ističe da trenutno nema simpatiju ni na vidiku, da želi da se posveti sebi i ne zanimaju je muškarci.

foto: Printscreen/ami g

