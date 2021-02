AFRIKA GODINAMA BILA CRNKA, A PROMENU NIKO NIJE OČEKIVAO: Sandra se OFARBALA i izgleda TOTALNO DRUGAČIJE! (FOTO)

Sandra Afrika pokazala je veliku promenu na društvenim mrežama svojim pratiocima.

Pevačica je duži vremenski period atraktivna crnka, a sada je rešila da promeni imidž. Sandra je posetila frizerku i promenila boju kose, pa je izvukla plave pramenove.

foto: Printscreen/Instagram

Ona je na Instagramu podelila fotografije procesa i iznenadila svoje pratioce, koji su nestrpljivo čekali da vide rezultate.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, veliko je interesovanje ljudi za Sandrin ljubavni život, o kom je poslednji put govorila prošle godine.

Nikakva situacija nije, vešto ga krijem. Kad bude onaj pravi, svi ćete saznati o čemu se radi", rekla je tada, pa o "vrućim slikama" sa fudbalerom Vladimirom Volkovim dodala:

"Više mi je muka od svega toga, naša veza je bila turbulentna. Neke veze su mirnije, nas dvoje smo tako funkcionisali. Na fotografiji nismo on i ja, dečko na toj slici nema tetovažu na toj ruci gde ima Volkov. Sa tim dečkom sam bila četiri godine i znam da on to nikada ne bi objavio sigurno."

foto: Printscreen/Instagram

BONUS VIDEO:

Kurir