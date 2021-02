SAŠKA KARAN OPTUŽILA OJDANIĆA ZA SILOVANJE! Era se odmah oglasio i tvrdi da je GNUSNA LAŽ, sprema i tužbu

Era Ojdanić teško je podneo ispovest koleginice Saške Karan da ju je upravo on seksualno uznemiravao, neprimereno dodirivao i umalo silovao kada je bila mlada.

Ovakve optužbe, folker je žestoko demantovao, a kako kaže radi se o lažima. Ojdanić je poručio da Saška želi medijsku pažnju koju su dobile glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić koje su nedavno istupile u javnosti i otkrile da ih je silovao učitelj glume Mika Aleksić.

- Živi užas! Horor! Šokiran sam čime se ta žena poslužila da skrene pažnju na sebe. Podneću tužbu protiv nje jer je to što je izgovorila gnusna laž i ozbiljno je udarila na moje ime. Razumem da zbog korone nema niti jednu tezgu, ali optužbama da sam silovatelj je pomerila granice svoje želje da ponovo bude mlada i poznata. Videla je koliku su medijsku pažnju izazvale nesrećne, mlade glumice koje zaista jesu silovane, pa rekla sebi: „Daj da se i ja uhvatim za taj voz“. Lagati da si žrtva seksualnog manijaka je nekorektno prema meni, ali i prema stvarnim žrtvama seksualnih napasnika - navodi Era koji bi, kako ističe, radije imao seksualne odnose sa životinjom nego svojom koleginicom.

- Nju je na estradu doveo Milan Simić. Uradio joj je prvi album i bio njen kompozitor. Tada sam je prvi put čuo i video, a nakon toga sam je viđao kroz tezge, emisije i rijalitije. Ovo joj nije prvi put da me ovako maltretira. Ranije je govorila da sam pe*er. Neka se odluči da li sam pe*er ili silovatelj. Pre bih opalio kravu iz svog sela nego silovao nju. Čak i u to vreme kada je dobro izgledala, nije mogla da me privuče jer je bilo jasno da nije čista u glavi. Ne znam kako joj se jezik ne osuši od laži koje redovno izgovara. Žena jaše mene, umesto da jaše onog svog dobrog čoveka za kog je udata - kaže folker koji čvrsto veruje u karmu.

- Zbog Saške imam nagon za povraćanjem. Prvi sam pobornik za prava žena, prema ženama se ponašam kao prema kraljicama i o njima mislim samo najlepše, a pogledajte šta sam doživeo. Sramota me je da izgovorim to za šta me je optužila. Karma će joj vratiti svu pakost koju čini drugima i zlobu koju nosi u sebi otkako se pojavila - zaključuje Ojdanić i najavljuje tužbu protiv Karanove.

