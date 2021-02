ANA KORAĆ DALA BOGATSTVO DA LIČI ZA LUTKU! Za usne pukla 2.000 €, nos smanjila čak 3 puta, uvećala JAGODICE i isturpijala BRADU

Ana Korać kaže da brojnim plastičnim operacijama pokušava da izgleda kao brac lutka!

Starleta je desetak puta išla pod noži promenila lični opis da bi ličila na svoju omiljenu igračku iz detinjstva, sa očima u obliku badema i punim usnama! Bivša učesnica "Zadruge" više definitivno ne liči na sebe, a mnogi je nazivaju "živom lutkom" zbog previše plastike.

- Često čujem da mi je uzor Kim Kardašijan i da želim da ličim na nju. To nije istina! Uvek sam bila opsednuta lutkama. Pre svega brac lutkom! Sad ličim na nju, imam i usne kao ona - kaže Ana Korać.

Da bi postigla ovaj efekat, starleta iz Ivanjice je često posećivala plastičnog hirurga i iskeširala na desetine hiljada evra!

Ana se nedavno pohvalila usnama istim kao na lutkama, za koje je navodno dala čak 2.000 evra, jer je rešila da ih popuni sopstvenim masnim tkivom.

„Bratzlips“, napisala je Koraćeva uz fotografiju na kojoj je pokazala uvećana usta. Pored toga, ona već godinama ima estetske zahvate na licu, kojima pokušava da iskopira igračku omiljenu devojčicama širom sveta.

- Ana je oduvek želela da liči na lutku, opsednuta je njima. Kad god bi otišla kod plastičnog hirurga, govorila bi da je to izgled koji mora da postigne! Smanjivala je nos sve dok nije bila zadovoljna njime, i to čak tri puta! Poslednji put je dobila prćast nosić na poznatoj privatnoj klinici u Istanbulu za 4.000 evra. Uradila je i "mačkaste oči", odnosno podigla je uglove oka i obrva da bi imala zavodljiviji pogled. To zadovoljstvo ju je koštalo 2.000 evra. Uvećala je jagodične kosti i isturpijala kost brade, a za sve to je izdvojila još 4.000 evra. Naravno, zatezala je lice i sredila podočnjake - otkriva dobro obavešten izvor.

- Da bi ličila na svetski popularnu lutku, Koraćeva je menjala i telo. Uvećala je grudi, stavila je i silikone u zadnjicu kako bi ulepšala pozadinu iza to izdvojila 8.500 evra. Priča se i da je tanak stručić, poput barbikinih, dobila uklanjanjem rebara, ali to nikada nije potvrdila - kaže sagovornik.

Preminula joj baka Ani Korać desio se smrtni slučaj u porodici, što je obavestila pratioce na društvenoj mreži Instagram. Naime, Koraćevoj je preminula baka, koju je ona mnogo volela i cenila, zbog svega što joj je prižila u životu, te se oprostila sa njom preko Instagram storija. "Hvala ti za najlepše detinjstvo! Počivaj u miru", napisala je Koraćeva uz fotografiju. foto: Pritnscreen/Instagram

