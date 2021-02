Egzotične destinacije za Dan državnosti – Već od 399 EUR Hurgada, Dubai, Maldivi, Zanzibar

Februar je mesec putovanja, sa akcentom na praznik koji nas očekuju – Dan državnosti ili Dan zaljubljenih. Zgodna je prilika za jedan uzbudljivi mini odmor jer su neradni dani (15. i 16.2.) spojeni sa vikendom. Iskoristite je na nekoj od egzotičnih destinacija, i to po povoljnim cenama. Agencija Travelland je pripremila SPECIJALNE PONUDE za atraktivne destinacije kao što su: Hurgada, Dubai, Maldivi, Zanzibar. Ekstravagantni i svetlucavi DUBAI je grad koji spaja komfor pomešan sa tradicionalnim običajima i stilom života. Sva je prilika da uživate u suncu u sred zime, u svom tom glamuru i sjaju po vrlo povoljnoj ceni. U agenciji Travelland se posebno ističu dva hotela koji imaju HIT ponude za polaske 12. i 13. februara.

Movenpick Hotel Jumeirah Lakes Towers 5* se nalazi u oblasti Jumeirah Lake Towers, u blizini glavnog puta Sheikh Zayed, na otrpilike 600 metara od metro stanice, 3km od šoping centra Dubai Marina Mall, 5km od Jumeirah plaže i šetališta "The Walk". Gosti hotela imaju besplatan šatl bus koji ih vozi do plaže Riva Beach, gde dobijaju gratis ležaljke, suncobran i po jedan peškir po osobi. Cena za 5 dana/4 noći iznosi 589 evra, dok za 8 dana/7 noći iznosi 739 evra. Aerodromske takse su uključene u cenu.

Sjajnu cenu delux smeštaja ima i hotel Millennium Al Barsha 4* - 619 evra za 5 dana, odnosno 789 evra za 8 dana (sa uključenim taksama). Millennium Al Barsha se nalazi na pešačkoj udaljenosti od tržnog centra the Mall of the Emirates, u oblasti Al Barsha. Hotel je dobro pozicioniran u odnosnu na the World Trade Centre, Downtown Dubai, the Dubai Mall kao i ostale atrakcije i zabavu za decu. Neki će umesto Dana državnosti proslavljati Dan zaljubljenih. Što je adekvatno za parove koji su zaljubljeni ili će to tek postati kada 13. februara posete Hurgadu. Naime, agencija Travelland je spremila posebne pakete za parove na 6 i 13 noćenja.

Neki od hotela koje preporučujemo su:

Sunny Days resort & Aqua Park 4* , čija cena za 8 dana boravka iznosi samo 400 evra, a uključuje All inclusive uslugu, besplatan Upgrade u standard Sea View sobu, kasni Check-Out do 14h, korpu sa voćem po dolasku, besplatan doručak u sobi za 14.2.

U Albatros White Beach 5* hotelu vas kao i u svim ostalim Albatros hotelima iz ponude, uz dekoraciju sobe, korpe sa voće, očekuje vas i torta u obliku srca za 14.2. Cena za boravak od 8 dana/6 noćenja iznosi 520 evra po osobi. Iz porodice Albatros hotela na raspolaganju su i: Albatros Dana Beach 5*; Albatros Palace 5*. Continental hotel 5* u cenu od 440 evra uključuje i besplatan Upgrade u Sea View sobu, VIP pogodnosti za 14.2., besplatan pristup Fitness Sali, tortu u obliku srca, popust od 10% na sportive na vodi, 15% popusta na A la Cart Restorane. Napominjemo da su aerodromske takse takođe uračunate u cenu svih paketa, a polasci zakazani za 13. februar.

Jednom rečju, odmor može da počne! A onaj odmor za koji kažemo da je kao iz snova, dešava se na Maldivima i Zanzibaru.

MALDIVI - Jedna je od najromantičnijih svetskih destinacija koja pruža egzotičnost i izolaciju. Raj za ljubitelje kupanja, jedrenja i ronjenja. Izaberite bilo koji dan polaska na ovo čarobno mesto od 16. februara, pa sve do kraja aprila. Agencija “Travelland” je spremila aranžmane od 10 dana / 7 noćenja po ceni od 1040 evra za polupansion, tj. od 1170 evra za pun pansion (Arena Beach Hotel 4*).

Udaljen 40-ak km od obale istočne Afrike, nalazi se arhipelag Zanzibar. Samo ostrvo Zanzibar ima jedan pravi grad Zanzibar City, (rodno mesto Fredie Mercury) čiji je centar (Stone Town) izgradjen od korala pre nekih 300 godina. Za boravak od 10 dana na Zanzibaru možete se prema preporuci odlučiti za hotel Zanbluu Beach 4* po ceni od 1270 evra ili za recimo, hotel Zanzibar House 3* po ceni od 1199 evra. Indiviudalni polasci se realizuju ponedeljkom i sredom tokom februara i marta.

Sve rezervacije aranžmana se mogu izvršiti u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, možete ih zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

