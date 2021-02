PUSTA ŽELJA! Rasta posle izlaska iz zatvora hteo na more, ali su mu planovi PROPALI!

Reper Stefan Đurić Rasta hteo je da otputuje na odmor odmah po izlasku iz pritvora iz Centralnog zatvora, ali se razočarao kad je čuo od pravnih zastupnika da neće moći nigde da mrdne sve dok traje sudski postupak protiv njega, saznaje Kurir.

Prema rečima našeg izvora, reper je neposredno po dolasku kući, već isplanirao da ode na more i odabrao destinaciju, ali je po savetu roditelja ipak pozvao jednog od svojih advokata, da pita da li postoji prepreka za to, zbog sudskog procesa koji se vodi protiv njega. Odgovor je bio potvrdan. S obzirom na to da je proces protiv njega i dalje u toku, nije mu dozvoljeno da napušta adresu boravka na kojoj je prijavljen. Prema rečima našg sagovornika, Rasti je ovo saznanje veoma teško palo, ali se već sutradan pomirio sa tom činjenicom. Trenutno svoje slobodno vreme koristi kako bi što više bio sa svojom ćerkom, koja je često kod njega, kako bi nadoknadio period koji je propustio dok je bio odvojen od nje.

Podsetimo, reper je uhapšen u oktobru i policija je kod njega tada pronašla oko 600 grama skanka. On je na saslušanju priznao da je droga njegova i da ju je držao radi lične upotrebe. Navodno, tada je rekao da je napravio veliku zalihu u stanu koji je iznajmljivao zbog koronavirusa. Prilikom hapšenja policija je u njegovom donjem vešu našla drogu, a marihuana se nalazila i u njegovom kupatilu, u mašini za veš. - Nabavio sam nekih 700-800 grama. Nikome nisam davao na korišćenje - rekao je, ali iz razloga lične bezbednosti, nije želeo da otkrije od koga je kupio drogu, koju je, kako je rekao, platio oko 2.000 evra.

