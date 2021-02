BILA JE KRALJICA SPLAVOVA Žestoki momci su je obožavali, unuka je Baba Vange, a onda je završila iza rešetaka, a evo kako izgleda

Danijela Vranić (45) jedna je od pevačica koje su pravile toliko dobar štimung na nastupima, da je od strane publike, kako i priliči, proglašena "kraljicom splavova”. Nakon objavljivanja albuma 2006. godine postaje megapopularna široj javnosti i mnogi joj predviđaju blistavu karijeru, što je i imala. Međutim, u jeku najveće popularnosti, ona odlučuje da se povuče i napusti medijsku scenu.

Danijela priznaje da možda nikad nije bila spremna na popularnost i to što ona nosi sa sobom. Miran i normalan život bez medija i paparaca joj jako prija, te ističe da je jako srećna i ispunjena životom koji trenutno živi.

foto: Damir Dervišagić

Pričalo se i da je bila miljenica žestokih momaka, kojima je često pevala na proslavama, ali je jednom prilikom ispričala i da je njihova udvaranja oštro dobija:

- Svima! Rekla sam svakom ko je pokušao da mi nametne tako nešto. Jednostavno sam rekla da to nije muzika, i nikad nisam bila izričita i bezobrazna prema njima. Mi smo se svi srodili tako, oni su svakodnevno dolazili da me slušaju i prihvatili su te moje stavove. Ja sam želela da se ljudi zabave i dobro provedu na mom nastupu, a ne da pravimo probleme i izazivamo takve situacije, a upravo bi se to desilo da sam ispunjavala želje i pevala sve što bi neko poželeo. Baš zbog svega toga, ja sam to što jesam rekla je ona i otkrila zbog čega je bila obezbeđenje svome bendu!

- Ja se nisam osećala ni ugroženom ni zaštićenom, a ono što je mene štitilo bio je taj moj stav koji sam imala na sceni, zato mi se neprijatne situacije nisu ni događale. Uvek sam imala obezbeđenje uz sebe na nastupu, ali stvarno nikad nisu morali da reaguju zbog mene, odnosno moje bezbednosti. Štaviše, ja sam bila obezbeđenje svom bendu. Oni su nekako bili plašljivi, na nekim klimavim nogama, gde sam ja kao autoritet uvek stajala iza njih i prosto ih štitila. Dešavale su se čak i situacije kad ne nastupam sa njima, pa me neko u pola noći budi i uz kuknjavu kaže: "Jaoj, molim te, ustani, desila nam se neprijatna situacija". Ja sam u pola noći ustajala i rešavala te probleme - ispričala je Danijela tada.

Njenu karijeru ispratili su i brojni skandali, a najveći je bio onaj kada je 2012. godine uhvaćena u vožnji pod dejstvom alkohola.

Ona je navodno imala 1,84 promila u krvi. Pisalo se i da je bila bahata, da je pretila policiji i da ih je vređala zbog čega su je priveli i zatvorili. U zatvoru je tada provela jednu noć, a Danijela je kasnije isticala da nije bila uhapšena zbog alkohola niti da je u zatvoru bila zbog trežnjenja.

Pošto je često bila pod stresom i petnaest godina je nastupala noću, štitna žlezda joj je proradila i prouzrokovala hormonski poremećaj zbog kojeg se pevačica znatno ugojila, te i rešila da se posveti zdravom životu i izbori sa viškom kilograma.

Pevačica se potom potpuno povukla sa javne scene, a njeno poslednje pojavljivanje u javnosti bilo je 2016. u nekoliko domaćih emisija, dok je poslednje fotografije na svom Instagramu objavila krajem 2017. godine.

Podsetimo, pevaćica je nekoliko puta je isticala da se o njoj više nagađalo nego što se tačno zna, ali podatak da je unuka čuvene proročice Baba Vange samo odabrani znaju. Tačnije, žena koja je postala svetski poznata zbog svojih intuitivnih sposobnosti tetka je Danijelom ocu.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

kurir.rs/alo

Kurir