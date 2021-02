STEGAO ME JAKO OTPOZADI! Saška do detalja OPISALA šta joj je ERA radio! On BRUTALNO UZVRATIO: Obraz joj je ĐON (KURIR TELEVIZIJA)

Pevačica Saška Karan optužila je svog kolegu Eru Ojdanića da ju je napastvovao u mladosti. prema njenim rečima on ju je neprimereno dodirivao i umalo silovao kada je bila mlada.

-On se bio napio i tako me je bio stegao otpozadi i hteo je da me poljubi i onda sam se ja, uz pomoć neke božje snage otrgla od njega i zalepila sam mu šamarčinu iz sve snage - ispovedala se Saška, ona je u svojoj ispovesti dodala da sada svaki put kad ga vidi zalepi mu šamar.

Na ove njene reči Era Ojdanić joj je brutalno uzvratio.

-Sram nek je bude njenog divnog muža i njene dobre ćerke. Ta žena laže, ona nema obraza, njen obraz je đon, đon, đon! Ona se nakačila na mene, u jednom rijalitiju je pričala kako sam ja gej i kako sam nekom momku kupio stan u Zemunu. Čista laž, šista prevara, samo da skrene pažnju na sebe - opleo je Era.

Ova priča pokrenula je pravi rat na estradi između Ere i Saške, a kako će se završiti, ostaje nam da vidimo.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir