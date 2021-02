O LAPSUSU PRELEPE VODITELJKE BRUJALA JE ČITAVA SRBIJA! Izblamirala se pred PATRIJARHOM IRINEJOM, sad je isplivalo još toga o njoj

Bojana Ristivojević, voditeljka Jutarnjeg programa TV Prva, koju svi pamte po rijalitiju "Parovi" veoma je samouverena, pa je uz osmeh govorila o svim gafovima koje je pravila tokom karijere. Pamte je po jednom gafu kada je intervjuisala patrijarha Irineja.

Kada je dala otkaz u Parovima, svi su se zaprepastili, pa je njen novi angažman na televiziji Prva šokirao mnoge. Kako je taj program prethodno vodila Jovana Joksimović, neki su požurili da ih porede i smatrali Bojanu Jovaninom naslednicom.

“Iskreno nisam previše komparacija čula na taj račun, verovatno zbog toga što ljudi obično i kritiku ne kažu u lice, nego iza leđa. Ja nisam neko ko se upoređuje s drugim ljudima, niti sam došla na ovo mesto kao nečija zamena. Meni je jednostavno nakon što je televizija prekinula saradnju sa Jovanom Joksimović, nakon mesec dana mi je ponuđeno da radim Jutro. Tako da ja nikada nisam imala taj osećaj da nju nasleđujem na tom mestu i da treba da je oponašam ili da dostignem neki da kažem njen uspeh. Ja imam svoj put koji je drugačiji od tog njenog puta pa ćemo videti čiji put bude bolji, ko će osvojiti veću naklonost gledalaca”, izjavila je Bojana za MONDO emisiju Viral.

U programu koji ide uživo, neizbežno se dešavaju i lapsusi. Omašku “svetlosti” umesto “svetosti” prilikom sahrane patrijarha Irineja, neki su zamerili voditeljki. S obzirom na to da je velika vernica i da ima svog duhovnog brata, Bojani je bilo bitno da nije nikoga uvredila.

“Lapsus koji mi se desio, ja nisam doživela kao nešto tragično, pričala sam o tome već bezbroj puta, nekako da nisam radila taj dan, ne bih ni pogrešila. Ja mog duhovnog brata Longina često oslovljavam sa svetlosti Ovčara i Kablara. I kada se desio taj lapsus ja sam naravno zvala njega da mu se požalim, i ja sam rekla: ‘jao, kuku šta sam rekla’i prepričala sam celu tu situaciju, on je rekao da ko radi taj i greši. A nakon toga je rekao: ‘možda si pogrešila zbog toga što mene oslovljavaš sa svetlosti’. On to nije ni uzeo kao neku veliku grešku, niti je bilo ko od sveštenstva sad tome pridao neki značaj. Verujem da većina ljudi i ne zna privatno kako se kaže, kako se obraća i vladiki i patrijarhu i duhovniku, ocu, svešteniku. Nakon toga on mi je rekao ‘možda si pogrešila zbog toga što mene oslovljavaš tako i možda se desi šta ako ja za 30 godina budem patrijarh’. Kaže da ništa nije slučajno”, objasnila je Bojana voditeljki emisije Viral, Mariji Atanasković.

Bez obzira na sve, Bojana ostaje jedno od najomiljenijih TV lica, a od ovog lapsusa je na kraju nastala zanimljiva anegdota:

“Onda sam ja rekla da ukoliko se to desi za 30 godina, ja od njega zahtevam da tokom čitanja Božićne poslanice iznese celu ovu priču i da kaže javno da mi je dozvoljeno da mu se obraćam zauvek sa svetlosti, a ne svetosti”, rekla nam je voditeljka kroz osmeh koji i inače ne skida sa lica.

Bojana je pre sadašnjeg angažmana vodila najzahtevniji televizijski format, rijaliti show. Dok se u drugim zemljama to smatra uspehom i dokazom voditeljskog umeća, u Srbiji nije tako. Voditelji rijalitija ovde dobiju etiketu i ljudi smatraju da posle toga ne mogu da rade nijedan ozbiljniji format.

“Pretpostavljam da je bilo takvih komentara i da su još uvek prisutni, sigurno će me i tokom karijere u velikoj meri i pratiti to, sigurno će se nekad naći neko ko će reći: ‘e, ona je vodila rijaliti’. Za mene to nije ništa sad specijalno važno, mislim da sam se potrudila da iz toga svega izvučem najbolje, ja opet verujem da nisam bila kompormitovana, iako sam radila to, nisam napravila nikakav skandal, niti se o meni pisalo niti sam se obrukala. Ovo što sad radim je ono što želim i trudiću se da dam svoj maksimum, pa ćemo videti za neko vreme šta će gledaoci reći da li će pamtiti i dalje rijaliti ili će im ono što sad radim biti primarno”, zaključila je Bojana za Viral.

(Kurir.rs / Mondo)

Kurir