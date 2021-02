TRUDNA BOJANA U ZANOSU SA SESTROM NATAŠOM! Rodićka objavila video iz LUKSUZNOG auta, đuskaju nasmejane u kolima! VIDEO

Bojana Rodić čeka svoje prvo dete sa sinom pevačice Goce Božinovske, Mirkom Šijanom, ali je i te kako aktivna trudnica.

foto: Pritnscreen

Njena sestra Nataša Rodić objavila je sada na Instagramu video snimak kako se ona i Bojana voze u luksuznom automobili, te vidno raspoložene pevaju i đuskaju.

foto: Pritnscreen

Inače, Bojanina buduća svekrva, Goca Božinovska ima samo reči hvale za nju. A kako je nedavno istakla, otkako su saznali da je u drugom stanju, veoma je paze.

"Oni se jako vole i to je meni najbitnija stvar u svemu ovome. Čim si doneo odluku da se rodi dete znači da se volite. Tako se lepo slažu, nikada ih nisam čula da se svađaju, da imaju probleme, da dolaze, odlaze... Mirko se promenio 360 stepeni. On je meni smešan. Kaže: "Mama, ja moram bebu sad u ovu sobu", reko izaberi ti u koju ćeš. Onda bira već koje boje zidove će, reko nemojte to dok ne vidite pol bebe", rekla je Goca i dodala:

"Samo da Bojana iznese svoju trudnoću. Mi njoj sad ne damo da podigne jednu čašu. Jesmo, čuli smo se i oni su srećni i radosni. Upoznala sam mamu njenu, ali tatu nisam. Majka joj je savršena žena, jedna prava majka. I Bojana ima sve njene manire, ponaša se kao zrela žena koja sve zna", ispričala je Goca u emisiji "Premijera-Vikend Specijal".

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B.

