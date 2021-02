BLOGERKI JE TEŠKO DA SE BRINE O LJUBIMCU: Zorannah psu daje lekove za smirenje da ne bi lajao!

Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, zgrozila je javnost kada je otkrila da svom psu, pomerancu Aspenu, daje lekove za smirenje jer je nervira kad on laje.

Popularna blogerka nedavno se vratila iz Majamija, gde je boravila nekoliko dana, i odmah je snimila video u kome je prezentovala proizvode koje je tamo pazarila. Pored šminke, Zorannah je kupila i gomilu mirišljavih sveća, skupocenih brendiranih igračkica za svog ljubimca, ali i lekove. Kako za sebe, tako i za psa.

Interesantno je da to nisu lekovi koji služe za lečenje njenog ljubimca, već za smirenje. Iako ima pomeranca, koji je izuzetno mali, poslušan i lak za dresiranje, očigledno da je blogerki lakše da ga nakljuka tabletama i na taj način ga umiri. Takođe, uzela mu je i tablete za posvetljivanje predela oko očiju, jer tamni kolutovi ne izgledaju estetski lepo.

- Kupila sam mu tablete za problem koji ima oko očiju, jer mu je to tamno. I mnogo mu je bolje. Dam mu jednu tabletu dnevno, pomešam s hranom. Inače, on jede šta stigne - počela je Zorannah i već tu pokazala nemarnost, a potom nastavila.

- Ušla sam u neki pet šop i našla sam ovo - just relax. Biljne tablete... Mislim, nisu to tablete za smirenje, ali kao da se pas malo umiri. Sinoć mi je bio veterinar i pitala sam koliko da mu dajem, jer piše da ide pola tablete na psa koji ima ispod 12 kilograma. A Aspen, mučenik, nema ni kilogram. Tako da mi je veterinar rekao da mu dam bukvalno malo, kad stvarno poludi - šokirala je Zorannah u videu.

Interesantno je da je baš u tom trenutku pas bio poprilično miran, da nije previše skakao ni lajao kao što ima običaj da to radi dok se ona snima, pa su mnogi posumnjali da mu je odmah dala lek za smirenje.

- Aspen ne laje. Sigurno je popio tableticu - jedan je od komentara ispod videa. Inače, ono što su njeni pratioci primetili i zamerili joj jeste da ona uopšte ne vodi računa o psu, da je mrzi da ga vodi u šetnju, zbog čega često nosi pelene da ne bi vršio nuždu po stanu. Takođe, ponosna vlasnica je više puta snimala ljubimca koji pravi haos i na javnim mestima, po restoranima, a njoj je sve to bilo "simpatično". Očigledno je da joj je najteže da izdrži s njim kada su kod kuće, zbog čega je odlučila da ga praktično drogira kada želi svoj mir, umesto da mu se posveti.

Blogerka je u Americi kupila i lekove za sebe, i to vitamine za spavanje. Naglasila je da su svi na biljnoj bazi i da služe da se naspava, ali je otkrila i da ujutru mora da popije vitamin za razbuđivanje, jer od onih za spavanje "ne može da se razbudi".

Stručnjaci poručuju

Postupak Zorannah je za osudu!

Stručnjaci i ljudi koji se bave zaštitom životinja kažu da se ovakvi lekovi daju samo u određenim i opravdanim situacijama. Sanja Radosavljević iz organizacije Animal pet reskju je osudila postupak blogerke. - Nisam upoznata sa slučajem Zorane Jovanović, ali ukoliko se takvi lekovi daju psu samo zato što vam smeta, svakako jeste za osudu. S psima mora da se radi, da se dresiraju - rekla nam je Radosavljevićeva, a slično mišljenje ima i veterinarka Dragana Stefanović.

foto: Printskrin Linkedin

- To se vodi kao neodgovorno ponašanje i zanemiravanje životinje. S njima se radi, uče se, vodi se računa. Antistres tablete se daju psima u situacijama kada napolju grmi, kada se bacaju petarde, što mnoge ljubimce plaši, kada su ljudi dugo odsutni od kuće, imaju poslovne i druge obaveze, a ne zato što im je dosadno - kaže Stefanovićeva.

Veterinar Milan Bećarević kaže da je praksa da se ovakva vrsta lekova daje samo u određenim situacijama, u konsultaciji sa stručnjakom.

foto: Printscreen Youtube

- Taj lek se psima daje u konsultaciji sa veterinarom. On treba da odredi količinu i u kojim slučajevima se antistres tableta daje. Obično je praksa da se ljubimcu takav lek daje tokom praznika, zbog petardi, usled nevremena...Nažalost, ima ljudi koji to daju samoinicijativnu ljubimcima kako bi mogli da spavaju noću, da ne smetaju komšijama... Ali to je za svaku osudu, jer nikako ne smeju da se daju na svoju ruku. Takva vrsta lekova može da, ukoliko se prečesto daju, kod psa izazove zavisnost. Drugo, može biti opasno ukoliko pogrešite dozu leka koji se daje - kaže Bećarević.