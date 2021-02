DOŽIVITE SAV LUKSUZ I SJAJ DUBAI OD FEBRUARA DO MAJA. SPECIJALNA CENA VEĆ OD 499 EUR!

Dubai je danas jedna od destinacija koju svi žele da posete. Budite jedni od njih! Najpovoljnije ponude od februara do maja nalaze se u agenciji “Travelland”.

foto: Promo

Najpoznatiji od sedam regiona koji sačinjavaju Ujedinjene Arapske Emirate, Dubai se može opisati uz pomoć dve reči: ekscentričnost i luksuz. Kada pomislite na Dubai, na pamet vam pada izobilje, blještava svetla, staklene i velelepne zgrade, luksuz i ekscentričnost. U Dubaiju sve što postoji nosi prefiks “naj”.

I čini vam se da je nedostižno uopše biti u takvom okruženju. Međutim, srpski turisti su itekako ljubitelji ovog fantastičnog grada i destinacije iz snova. Zahvaljujući pristupačnim cenama paket aranžmana koje nudi agencija “Travelland”, mnogi će posetiti Dubai već tokom februara.

Datum koji je poseban u februaru i prilika za mini odmor je 12.2. – dan kada se možete odlučiti za put u Dubai i tako iskoristiti neradne dane za praznik Dan državnosti.

Boravak od 5 dana/4 noćenja sa sve aerodromskim taksama vas može koštati 569 evra.

Tu cenu konkretno nudi hotel STUDIO M ARABIAN PLAZA 3* koji se nalazi u starom delu Dubaija. Metro stanica Abu Hail se nalazi na svega nekoliko minuta hoda od samog hotela. Sam hotel nudi još nižu cenu (od 519 evra) do kraja februara, a polasci su zakazani za: 14 / 16 / 19 / 21 / 23. februar.

foto: Promo

HIT cenu ima i jedan od najprodavanijih hotela - Movenpick Hotel Jumeirah Lakes Towers 5*.

Hotel se nalazi u oblasti Jumeirah Lake Towers, u blizini glavnog puta Sheikh Zayed, na otrpilike 600 metara od metro stanice, 3km od šoping centra Dubai Marina Mall, 5km od Jumeirah plaže i šetališta "The Walk". Gosti hotela imaju besplatan šatl bus koji ih vozi do plaže Riva Beach, gde dobijaju gratis ležaljke, suncobran i po jedan peškir po osobi. Cena za polazak 12.2. i 5 dana boravka iznosi 589 evra. Tokom marta i aprila cene paketa su još niže: 6 dana/ 5 noći od 499 evra po osobi. Sjajnu cenu smeštaja nudi hotel Atana 4* - 549 evra za 6 dana/5 noći (cena sa uključenim taksama). Hotel se nalazi u oblasti Tecom, Barsha Heights, na oko 600 metara od glavnog puta Sheikh Zayed i metro stanice, 5km od šoping centra Mall of Emirates, 7km od Jumeirah plaže i šetališta "The Walk". Od aerodroma je udaljen 31 km. Hotel ima besplatan šatl do Umm Seqeim plaže, koja je u blizini hotela Burdž Al Arab, kao i besplatan šatl do tržnog centra Mall of The Emirates. Polasci u martu su zakazani za: 02 / 09 / 13 / 16 / 23 / 30. mart.

Neka od popularnih mesta poput Plaže Marina, Barasti i Hidden Beach nalazse se u blizini sjajnog hotelskog objekta - Crowne Plaza Dubai Marina 5*. Ovaj hotel kao i većina iz ponude agencija “Travelland” nudi pakete boravka od 5, 6, 8 i 11 dana. Najniža cena iznosi 599 evra po osobi. Istu cenu deli i hotel Radisson Blu Hotel Dubai Waterfront 5* koji se nalazi na prestižnoj lokaciji pored obližnjeg Kanala Dubai u četvrti Poslovni zaliv (Business Bay). Objekat raspolaže bazenom na otvorenom i fitnes centrom. Besplatan WiFi dostupan je u svim prostorijama.

foto: Promo

I tokom celog meseca marta, aprila i maja avion poleće za Dubai. The Retreat Palm Dubai Mgallery By Sofitel 4* - Smešten na sopstvenoj peščanoj plaži istočnog polumeseca Palm ostrva sa impresivnim pogledom na zaliv, Burj Al Arab i Palm Džumeiru. Za boravak u ovom hotelu najniža cena je 699 evra za 5 noćenja.

Sheraton Jumeirah Beach Resort 5* je takođe hotel koji se toplo preporučuje za kvalitetan boravak u Dubaiu, tačnije delux smeštaj. Hotel se nalazi u prostranom vrtu sa palmama, na peščanoj plaži Jumeirah Beach Residence (JBR), na početku atraktivnog šetališta u Dubaiju "Tha Walk", u blizini mnogobrojnih restorana, prodavnica, hotela. Paket od 6 dana košta od 749 evra, a od 8 dana iznosi od 859 evra.

Ne propustite specijalne cene za boravak od 4, 5, 7, 10 noćenja i uživajte u svakom trenutku i deliću tog, ipak dostupnog luksuza. Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Kurir