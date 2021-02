KEMAL ZARAĐIVAO 100.000 ZA VEČE, PROPUTOVAO CEO SVET, SAD PRODAJE IMOVINU: Pevač otkriva kako sad živi! Najbolji je bio sa Sinanom

Nekadašnja zvezda "Južnog vetra" Kemal Malovčić otkriva da je odlučio da rasproda jedan deo imovine u Bosni.

Kako sam kaže, diskoteka koju je ima ne služi ničemu, a ni njegova deca ne žele da nastave posao.

foto: Printscreen/Youtube

"Odlučio sam da prodam diskoteku koju sam držao. Na gornjem spratu je stambeni deo, a na donjem diskoteka. U diskoteci se nalazi i pokretna bina, kompletan inventar, dakle onaj ko se odluči na kupovinu ima sve spremno za rad. Oko diskoteke se nalazi i 11 duluma zemlje, ima veliki parking. Kako je vreme virusa korona, ona ne radi, a ni deca ne žele iz inostranstva da dolaze i time se bave. Ako ne uspem da prodam diskoteku, nastaviću da se bavim istim poslom. Mogu preko leta, ako bude sve kako treba, tri meseca da zaradim nešto i opet mi je dobro. Kažu da sam propao, međutim ja se bavim pevačkim poslom preko 50 godina i sve mi je dosadilo. I pored toga što sam u penziji, ljudi stalno zovu da dođem i pevam. Zarađujem od autorskih prava na Jutjubu, malo od autorskog dela što mi daje Sokoj i imam neka primanja u Bosni. Sva sreća pa sam na vreme počeo da uplaćujem penziju u Austriji. Od 1995. imam njihovo državljanstvo i sada uživam njihovu penziju", govori Kemal, i nastavlja priču.

"Ceo svet sam proputovao, borio se, podizao i gradio. Na kraju shvatim da je zdravlje na prvom mestu. U ona srećna vremena je bilo bolje, hit i karijera su išli spontano. Ako nisi imao dobru pesmu, nisi mogao ništa ni da napraviš. Zaborave te i ne postojiš više", iskreno kaže pevač, koji tvrdi da deca ne žele da se bave njegovim poslom. Tri sina - Dženan, Kenan i Adin, kao i ćerka Edita, krenuli su svojim putem.

"Deca neće da nastave da se bave mojim poslom. Žive u Beču, završili su razne škole. Najstariji sin završio je školu za IT stručnjaka, ćerka se bavi glumom, snimila je dva albuma, ali je odlučila da privremeno napusti pevanje. Drugi sin studira, dok je treći završio trgovačku školu i on je šef špara u Austriji", poručuje Malovčić, koji se rado priseća starih vremena kada je uspeo za veče sa kolegama da zaradi i do 100.000 maraka.

foto: Printscreen/Youtube

"Romske svadbe u Italiji bile su najplaćenije. Tu je bilo novca, bogataši su pravili svadbe i novac je samo pljuštao. Sećam se da smo jednom prilikom Jasmin Muharemović, Zlata Petrović i ja uzeli preko 100.000 maraka za samo jedno veče. U skorije vreme se sećam svadbe iz Novog Pazara. Pre dve godine smo uzeli 48.000 evra bakšiša. Ukupno je nastupalo 13 kolega, između ostalih Ljupka Stević i Moni, bosanska pevačica. Svako od nas je podelio bakšiš, plus honorar koji smo pogodili to veče", priseća se zvezda "Južnog vetra" koji se za vreme velikih turneja, družio sa Sinanom Sakićem.

"Sa Sinanom sam privatno bio najbolji. Poštovali smo se međusobno. Sa svim kolegama sam imao korektan odnos. Žao mi je što sam tokom turneja slabo provodio vreme sa decom. Ostajao sam po dva meseca u Americi. Deca porastu, kada dođem sa turneja, pitaju se ko je ovaj čika? Ali na svu sreću nekako se sve to izguralo. Samo je važno da je čovek zdrav, godine brzo prolaze", zaključuje Kemal Malovčić.

foto: Printscreen/Youtube

Kemal tvrdi kako mlađe generacije žele da postanu zvezda preko noći sa samo jednim hitom.

"Mladi ljudi moraju znati gde im je mesto. Ne možete sebe zvati zvezdom, a imate jednu pesmu. Pevaju moje i Sinanove pesme. Nikada u životu nikome nisam rekao da sam zvezda, a bio sam i na vrhu i na dnu. Mnogi će posle korone uzeti metlu u ruke i ove pevačice mogu biti dobre konobarice, zgodne su i imaju obline. Mlađi pevači neka uzmu da voze u firmi kamione", kaže pevač.

