NE MOGU DA ZABORAVIM POGLEDE UNUKA KAD MI JE REČENO DA NEĆU DUGO ŽIVETI Pevačica pobedila opaku bolest, otkrila kroz šta je prošla

Pevačica Nada Obrić pobedila je kancer bešike, a sada je otkrila da je prošla kroz sve terapije i da se oseća dobro.

- Vratila sam se iz Beča, uradila sve kontrolne preglede, sve je u najboljem redu i zbog toga sam srećna i ponosna. Treći put sam uspela da pobedim kancer. Dobro sam, malo sam iscrpljena, ali čim sam stigla kući, sve je bolje - priča Nada i dodaje da je zahvalna porodici koja je bdila kraj njene bolničke postelje:

- Pravo da kažem, prvi, drugi i treći put sam znala da ću pobediti, mada je bilo kritično, u poslednjim sekundama sam se izborila. Nije bilo lako, ali psiha je čudo! Ja to ne znam sebi da objasnim. Rekli su mi da mi je ostalo malo vremena. Ništa to nije tako ispred mene rečeno, vidi se u očima, u ponašanju, vidi se ko hoće da vidi. Jasno mi je bilo sve koliko god da su krili od mene. Shvati se prosto. Odlučila sam da ću da pobedim. Da li je to hrabrost ili ludost, ne znam. Deca su mi bila prestrašena, samo sam im ja trebala, da dolivam ulje na vatru. Poglede unučića neću zaboraviti, tu prestravljenost u očima... Poruku koju mu je 16 godišnja Natalija poslala, punu ljubavi. Tad sam morala da se borim, imala sam ludačku želju - rekla je Nada.

