OVDE ĆE ŽIVETI ŠIJAN I RODIĆKA SA BEBOM?! Bojana i Mirko snimili VILU u Surčinu, pohvalili se LUKSUZOM! VIDEEO

Mirko Šijan, sin pevačice Goce Božinovske već neko vreme uživa u vezi sa Bojanom Rodić, sa kojom čeka prvo dete.

Bojana poslednjih meseci boravi u njihovoj lukusznoj vili u Surčinu, a sada je i zabeležila jedan trenutak iz doma.

Naime, ona je na svom Instagramu podelila video snimak na kojem je zabeležila zalazak Sunca, ali i bazen u dvorištu u kojem preko leta svakodnevno uživaju.

Mirko je takođe na storiju podelio fotografiju svoje kuće, ispred koje se vide i automobili.

Inače, mnogi se pitaju da li će Bojana i Mirko upravo ovde živeti kada dobiju bebu, ili će se možda preseliti.

Podsetimo, Goca Božinovska je nedavno otkrila da njen sin uveliko sprema sobu za bebu.

"Oni se jako vole i to je meni najbitnija stvar u svemu ovome. Čim si doneo odluku da se rodi dete znači da se volite. Tako se lepo slažu, nikada ih nisam čula da se svađaju, da imaju probleme, da dolaze, odlaze... Mirko se promenio 360 stepeni. On je meni smešan. Kaže: "Mama, ja moram bebu sad u ovu sobu", reko izaberi ti u koju ćeš. Onda bira već koje boje zidove će, reko nemojte to dok ne vidite pol bebe", rekla je Goca.

