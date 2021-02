MISLILI SU DA SAM TRUDNA, ZAŠTO JA UVEK IMAM VELIKI STOMAK?! Voditeljka zbog KILEŽE nailazila na neprijatnosti!

Nataša Aksentijević, glumica i voditeljka, važi za duhovitu i veoma pozitivnu osobu, a na pitanje da li je istina da su joj na jednom terenu pitali da li je trudna, kada ona to u stvari nije bila, ona je u svom stilu odgovarila:

- Ljudi to vole da pobrkaju, zašto? Zato što ja imam veliki stomak, i oni apriori misle, ako si žena, u Srbiji, u 21. veku i imaš malo veći stomak, mora da si trudna. Nedozvoljeno je da ti ulažeš u taj stomak, kupujući hranu i godinama to taložeći, znači to ne sme da se dozvoli.

Ipak, koliko god grubo zvučano, Nataša ističe da je to nije uvredilo.

- Nisam se ja ništa uvredila, ja sam gospođi odmah objasnila da mi je to od slanine i tri doručka - rekla je Aksentijevićeva i time nasmejala sve prisutne - ispričala je Nataša u emisiji "Zvezde Granda specijal".

