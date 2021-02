DOKLE JA DA BUDEM DEŽURNI HVALITELJ ESTRADE?! Radi Manojlović PUKAO FILM zbog koleginica, odlučila da se više nikome ne javlja!

Pevačica Rada Manojlović ne govori često o kolegama sa estrade, zbog čega se često pomisli da se ni sa kim sa javne scene ne druži.

Ipak, ona je sada otkrila da ni sa kim nije u svađi, ali i da se ne druži sa kolegama.

- Kada mi je umrla baka, nisam želela poruke saučešća, ne mogu to da podnesem. Želim sama to da odbolujem. Pisali su mi neki saradnici, ali kolege sa estrade slabo. Meni i kad je sve super niko ništa ne čestita. Ne znam kako bih ti rekla, imam jako mali krug bliskih ljudi - izjavila je Rada.

foto: Ana Paunković

- Ja sam uvek svima bez imalo sujete čestitala, pružala podršku. Pustim SMS, a ako nismo u ne znam kakvom kontaktu, na Instagramu se obratim kolegi, čestitam, poželim sreću. Nemam ni sujete ni zavisti. Onda sam primetila da niko živ ne uzvraća. Onda sam i ja počela kao svi, niti čestitam dobro niti se oglašavam - kaže ona.

- Dokle da ja budem dežurni hvalitelj estrade. A gde je povratna reakcija od bilo koga? Onda čujem komentare da se samo Rada ne druži. Ljudi, niste tu kad je dobro, niste tu kad je loše. Ne vidim poentu druženja. Pozdravim se ja na snimanjima sa svima, okej smo, ali bliskog kontakta nema - dodala je Manojlovićeva.

- Primetila sam da me poslednjih godina starije koleginice hvale. To su ostvarene pevačice, Ana Bekuta, Snežana Đurišić, Lepa Lukić, Milena Plavšić, Nada Topčagić. Nada mi komentariše slike, hvali. To su ljudi koji ne kalkulišu, samo su iskreni. Mali milion je onih koji mi ne misle dobro. Onima za koje znam šta mi misle, ja se ne javljam, ali nikad to javno ne bih rekla - objasnila je pevačica za Svet, prenose mediji.

