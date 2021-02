BIO SAM U ISTO VREME SA SANDROM MELJNIČENKO I BERENDIKOM! Žabac iskreno o vezi sa MODELSICAMA, a evo šta je rekao o Kseniji Pajčin

Nebojša Tubić Žabac u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji progovorio je o vezi sa hrvatskom pevačicom Doris Dragović, ali i sa pokojnom Ksenijom Pajčin.

- Doris je došla kod mene i žalila se da ima nekih ljubavnih problema, pa smo seli da popijemo. Ja sam tad bio popio malo više, a ona mene pita jel može da mi sedne u krilo. Rekla mi je da joj je taj njen šutnuo u du*e i vukao za kosu. I tako, malo - pomalo smo se zbližili, bili smo zajedno godinu i po dana. Bila je simpa, opuštena. Za razliku od Ksenije Pajčin, ona je bila divlja, neukrotiva, lepa ko lutka, ali ne možeš sa njom nikako. Jedan dan super, drugi dan poludi skroz, kao divlji konj, misliš da si je ukrotio, a ona ode sa drugim. Bila je klinka kad smo bili zajedno, 32. godine sam imao tad, a ona 18 - kazao je on.

foto: Marina Lopičić, Kurir, Printscreen

- To je bilo klinačko zabavljanje, bila je napaljena da se vozi motorima, automobilima, slabo je bilo s*ksa, više je bilo druženja.

Tubić je krajem devedesetih istovremeno bio u emotivnom odnosu sa dve članice grupe Models.

foto: Youtube screenshot

- Sandra Meljničenko je imala najviše damskim manira, ali je bila pomalo ekcentrična. Ona je imala patku u stanu, plašio sam se da se skinem da me patak ne ujede. Imala je top frajere uvek - Jarića, Ivića, samo mi se onaj šeširdžija Pera iz Tap 011 nije svideo. Za Sindi nisam hteo da budem zbog Vrbe. Ja sam bio istovremeno i sa Sandrom i sa Ivanom Berendikom, izlazili smo, družili. Bio sam neodlučan, ali one nisu znale da sam bio sa obe - zaključio je Žabac.

foto: Kurir TV

Tubić je prokomentarisao i današnje devojke.

- To je katastrofa, prodaju se za pica parče, ili kiriju. Što je kriza veća - to je riba jeftinija. To govorim iz iskustva. Status mi je sada da sam deda, dobio sam unuka koji mi je promenio život. Nema veće sreće i radosti.

foto: Kurir

