SVI SU ME NAPADALI I KRIVILI ZA RAZVOD Vesna Đogani prošla pakao zbog Đoleta, a ova pevačica je trebalo da peva posle SLAĐE

Denser Đole Đogani pre dvadeset godina razveo se od pevačice Slađe Delibašić, nakon čega je uplovio u vezu sa Vesnom Đogani sa kojom je sada u braku i imaju dvoje dece.

Kako je 2001. došlo do razvoda braka, Slađu u grupi ''Đogani'' je nasledila pevačica Vesna Trivić, koja je do tada bila stalni član njihove plesne grupe. Godinu dana kasnije započinje emotivni odnos sa Đoletom, nakon čega izdaju brojne hitove.

Tada počinje novi život. Svi su bili zaljubljeni u Vesnu, bila je miljenica publike. Ona se upisala u plesnu školu 1992. kod Slađe i Đoleta.

- Kada sam se razveo, odlučio sam da nastavim biznis, napravio sam pesmu ''Ponekad'' i napravio audiciju za novu pevačicu. Slađa i ja smo se razveli i svi učenici su otišli kod Slađe, samo su Vesna i još jedan dečko ostali kod mene u školi - rekao je Đole.

Takođe, Đole se osvrnuo na period kada se razvodio od tadašnje supruge Slađe.

- Bilo mi je teško, jer otišla je i žena, i deca, i posao. Nisam hteo da se ubijem zbog Slađe, ali mi je bilo teško. Prvo, ode ti žena koju si voleo, ode kuća, posao... Ti onda nemaš satisfakciju, nemaš ništa. To je težak period, ali na sreću dolazi Vesna - dodaje on.

foto: Pritnscreen/Pink

Otkrili su i da je Kaja Ostojić trebalo da peva umesto Slađe, ali upala je Vesna.

- Upala sam u estradu kao da sam pala s Marsa. U jednom momentu sam počela mnogo da zarađujem i bilo mi je konfuzno. Morala sam da znam šta hoću. Svi su me osuđivali i krivili za razvod - kaže Vesna.

foto: Printscreen/Instagram

Potom je otkrila i tajnu pesme njenog hita.

Kad sam bila tinejdžerka imala sam jednog momka pre Đoleta, i mi smo se razišli i on je imao devojku. Jednom me je nazvao i rekao je da je promenio broj, ali da je prvo mene nazvao. Tada me je kupila ta rečenica iz pesme: "Čak sam i tvoj novi broj pre nje znala" - rekla je Vesna u emisiji "Premijera-Vikend Specijal".

foto: Printscreen/Premijera

BONUS VIDEO

Kurir