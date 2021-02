NIKOLINA PIŠEK NAKON TROVANJA OTIŠLA U HOTEL SA ĆERKOM! Voditeljka se oglasila i poručila: Privremeni DOM! BIĆE SVE OKEJ! (FOTO)

Voditeljka Nikolina Pišek i njena ćerka Una doživele su trovanje ugljen-monoksidom u stanu u Zagrebu, zbog čega su završile u bolnici, a sada je voditeljka pokazala gde je privremeno odsela sa ćerkicom.

Naime, ona je objavila fotografiju iz hotelske sobe, njena ćerka je ručala, a uz fotografiju je napisala:

- Privremeni dom. Sve će biti okej. Mora - napisala je Nikolina.

Naime, cev koja je pukla usled građevinskih radova izazvala je trovanje gasom. Odmah su na lice mesta stigli i vatrogasci, kao i policija, a fotografije koje možete videti u okviru teksta nastale su prilikom uviđaja.

- Primljene smo ćerka i ja u nedelju u ranim jutarnjim satima u bolnicu sa teškim trovanjem gasom. Slučajnost nas je spasila. Moj suprug koji nije bio Zagrebu je odregovao najbolje moguće. Da je moja odluka bila sprovedena mi ne bismo bile žive. Čula sam se sa suprugom kada sam došla iz grada sa ćerkom, rekla mu da idemo da gledamo film. Pozvala sam ga oko ponoći i rekla da se ne osećam dobro i da Una povraća. Rekla sam mu da ću ujutru otići kod doktora. Međutim, on je insistirao da odemo to veče. Pozvao me je posle ponovo, ali se nisam javljala na telefon, jer sam očigledno izgubila svest. Kasnije sam od njega čula da je redom zvao prijatelje, te je uspeo našeg bliskog prijatelja da dobije u te kasne sate - ispričala je Nikolina za Blic.

