IMAJU POSLUGU 24 SATA, SKRIVENO DVORIŠTE I TERETANU! Sofija i Luka iznajmili deo HOTELA za život u FRANFURTU

Atraktivna manekenka Sofija Milošević zajedno sa nevenčanim suprugom Lukom Jovićem i sinom Aleksejem navodno živeće u rizortu Kenedi u Frankfurtu, a njihova vila nosi naziv Džon Kenedi.

Naime, kako nisu uspeli da pronađu adekvatnu nekretninu koja će u potpunosti ispunjavati njihove uslove, odlučili su se da započnu novo poglavlje života u hotelskom rizortu koji ima pet zvezdica i koji im nudi pregršt mogućnosti.

- Preko prijatelja koje Luka ima u Frankfurtu dobili su preporuku da im je najbolje da zakupe na neodređeni period porodični stan koji je pretvoren u intimni hotel. Interesantno je što ovde stanuje veliki broj poslovnih ljudi koji su zbog obaveza koje imaju u Nemačkoj prinuđeni da budu odvojeni od kuće. Ubrzo je usledio sastanak s ljudima koji su u mendžmentu ovog hotela, te su odabrali čitav jedan deo hotela u kojem će živeti njih troje. Pored velikih soba i u drugim prostorijama ima dovoljno prostora za njihove životne potrebe. Ovaj kompleks ima i veliku teretanu gde Luka svakodnevno može da trenira, kao što je to činio dok su bili u Madridu, ali i spa-centar koji se nalazi u sastavu njihovog stana, te Sofija tu može maksimalno da uživa s malim Aleksejem. U slučaju da im dođu članovi porodice, imaju dovoljno mesta da ih ugoste - objašnjava izvor blizak paru.

- Imanje ima dvorište gde Sofija često može da boravi s Aleksejem, a osim toga blizu je i šetalište koje se pruža duž reke Majne, te će to biti idealna prilika za malog Jovića da uživa u prvim koracima. Koliko čitav prostor pruža maksimalnu privatnost, govori podatak da rizort poseduje nekoliko restorana internacionalne kuhinje, koja priprema brojne specijalitete. Uz sve to Sofija će imati dvadeset četiri sata poslugu koja će joj biti na raspolaganju. U narednim mesecima Miloševićeva ima u planu da pokuša svoj biznis da predstavi brojnim uspešnim damama u Nemačkoj, kako bi potencijalno mogla da osvoji tržište na kojem do sada još nije bila - dodaje izvor.

S druge strane, Sofija i Luka nisu želeli da komentarišu ova saznanja.

