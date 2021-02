ČEKAM TE KOD KOLIMA, DRUGI DEO Vesna Đogani se požalila na Đoleta: Gospodin se ne javlja pola sata, ja stojim, HLADNO mi je! VIDEO

Pevačica Vesna Đogani svakodnevno izveštava svoje pratioce na društvenim mrežama o svakom svom koraku. Njene današnje objave privukle su veliku pažnju.

foto: Printskrin/Instagram

Naime, Vesna se našla u situaciji da čeka svog supruga Đoleta Đoganija u garaži, pa je odlučila da vreme prekrati obraćajući se pratiocima na Instagramu:

- Moj dogovor sa Đoletom bio je da on završi neko snimanje i da se nađemo kod Skupštine, kod garaže. Gospodin se uopšte ne javlja pola sata, ja stojim ovde i evo poruka javno: "Čekam te kod kolima" - rekla je Vesna aludirajući na njihov čuveni hit pa je nastavila:

foto: Printskrin/Instagram

- Zašto te nema? Hladno je. Trenutna situacija, njega još nema, ne javlja se, velika je gužva za garažu. Znate šta upali uglavnom kada tako se dešava da čekam dugo Đoleta? On uglavnom dođe onog momenta kad ja krenem sa nekim da pričam ili da lakiram nokte. Pošto sada nemam uslove, ovde na sred ulice, mogu da se uključim u lajv, ali on će da me zove ili da se pojavi za pet minuta, ili da se zapričam sa nekom drugaricom preko telefona, još bolje, istog momenta će da me zove da prekida. No stres, sve stižem, sve je okej. Kul sam, neću da se svađam, dan je divan, sakrila sam se da ne kisnem i prelepa sam. Mnogo sam dobra žena, mnogo lepo kuvam, i imam mnogo lepe pesme - zaključila je Vesna.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/S.M.

