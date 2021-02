SANJA STANKOVIĆ KRIJE ROMANSU SA MENADŽEROM BG SPLAVA? Oglasila se njena majka i otkrila: Rekla mi je da to nije ništa OZBILJNO!

U česnica četvrte sezone rijalitija „Zadruga" Sanja Stanković ušla je u rijaliti kao slobodna devojka. Nakon kraće romanse koju je u Imaginarijumu imala sa cimerom Anđelom Rankovićem, i dalje priča da je solo iako stvari stoje drugačije.

Stankovićka navodno krije romansu s menadžerom jednog popularnog beogradskog splava, o kom, navodno, ne želi da govori jer on ne namerava medijski da se eksponira.

- Sanja je s menadžerom splava ušla u vezu tri meseca pre nego što je dobila poziv da uđe u rijaliti. Oni su se upoznali preko zajedničke drugarice i hemija je odmah proradila. Sanja je tada već raskrstila sve štoje imala sa Matorom, bila je slobodna i otvorena za nove veze. Taj menadžer je Sanju zapazio kada je došla na splav na kom on radi, nije bila u pitanju žurka, već dnevna varijanta jer su mere zbog korone bile oštrije nego sad. Prišao joj je dokjepila kafu s drugaricom, a ispostavilo se da se ta devojka druži sa oboje - priča izvor na početku razgovora.

Taj momak je, navodno, Sanju odmah nakon upoznavanja pitao da je izvede na večeru, a kako joj se na prvu loptu svideo, navodno je pristala da se vide.

- Tog dečka u Beogradu svi znaju, mnogi su počeli da sumnjaju da je sa Sanjom jer su ih zajedno videli u nekoliko restorana. Ipak, niko ništa nije mogao da tvrdi jer se nisu oglašavali niti su po društvenim mrežama kačili fotke na kojima su zajedno. Pre nego što je Sanja ušla u rijaliti dogovorili su se da kaže da je solo. Rekla mu je da će maksimalno da ga ispoštuje jer nije javna ličnosti izrazio je želju da se ne eksponira i ne provlači po novinama. Rekao je Sanji da će da je čeka da izade iz rijalitija i da slobodno može da bude sa nekim unutra. On je dečko slobodnih shvatanja, a kako su tek nekoliko meseci u vezi, dozvolio je Sanji da ima afere pred kamerama. Ako to bude nešto ozbiljnije posle njenog izlaska, sigurno to više neće da toleriše - priča izvor.

Kako bi se proverili ovi navodi, oglasila se i majka Sanje Stanković, Branka Bahman, koja je kratko poručila da nije upoznata s tim ko je dečko koji se sviđa njenoj ćerki.

- Sa Sanjom sam se čula preko Vajbera pre rijalitija, ali mi nijednog trenutka nije rekla koje taj dečko. Rekla je samo da je bila na piću sa njim, ali da to još nije ništa ozbiljno. Moguće je da je u pitanju taj menadžer za kog me pitate, ali ništa ne mogu da tvrdim. Znam isto koliko i vi. Razgovaraću sa Sanjom kad bude izašla - rekla je Branka.

- Andelo mi jedan dan priča da mu treba devojka i pažnja, a kada je ušao u vezu sa mnom, onda mu je sve postalo pritisak. Od trenutka kada je Goca Džehverović ušla na imanje, posumnjala sam u njega jer sam videla da ga je to poremetilo zbog Teodore. On mi je posle sve priznao. Pitala sam ga da li i dalje voli Teodoru, a on mi je šapnuo da je to istina. Užasno mi je da ga tešim zbog druge devojke. Umorna sam od svega. S druge strane, za mene je ovo samo rijaliti avantura, pa ne želim da padam u dubiozu i da se nerviram. Napolju ću biti srećna, ne u rijalitiju, rekla je tom prilikom Sanja.

