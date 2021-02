GRUPA LUNA SU MAJA I ČEDA! Čvorak progovorio o pevačici koja je otišla na vrhuncu slave: Kada izgubiš Ronalda, kako da ga nađeš?

Čeda Čvorak, muzičar i deo grupe "Luna" progovorio je o Maji Marković, koja je na vrhuncu slave muzičke grupe istu napustila i započela solo karijeru.

- Nije to bio raspad, meni je i dan danas žao što ne radimo zajedno, ali to je život, okolnosti su se promenile, predugo je trajalo, možda nismo bili dorasli tom izazovu. I kada izgubiš jednog Ronalda, kako da ga nađeš? Ali šta ja tu mogu. Možda je to fenomen, ali nema sedam dana da prođe da me neko ne sretne i pita što Maja i ja ne radimo više. Luna su Maja i Čeda i to je nešto što će ostati. Sve te devojke koje su došle posle Maje su došle konto nje, da nije bilo nje ispred, ne bi imale na šta da dođu, a ni njima nije bilo lako jer su postojala poređenja - ispričao je Čeda za "Premijeru".

Grupa "Luna" ove godine slavi 25 godina postojanja. Najveći hitovi ove grupe obeležili su eru devedesetih, "Devet i po nedelja", "Zeleno", "Haljina crvena", "Naša ljubav" i mnogi drugi.

