JUNAK MOJ, OGLADNEO! Nakon trovanja Nikoline i Une, Vidoje Ristović se oglasio iz hotela i objavio fotku ćerke BORCA! (FOTO)

Nikolina Pišek i njena ćerka Una otrovale su se plinom u stanu u Zagrebu. Nikolina je istakla da će slaviti drugi rođendan, a sada se i njen suprug Vidoje Ristović oglasio na svom Instagram profilu.

Naime, on je podelio fotografiju ćerkice, sa kojom su prešli u hotel u kom će privremeno živeti.

- Junak moj, ogladneo... I navalio na sir - napisao je Vidoje u opisu slike.

foto: Printscreen

- Slučajnost nas je spasila. Moj suprug koji nije bio Zagrebu je odregovao najbolje moguće. Da je moja odluka bila sprovedena mi ne bismo bile žive. Čula sam se sa suprugom kada sam došla iz grada sa ćerkom, rekla mu da idemo da gledamo film. Pozvala sam ga oko ponoći i rekla da se ne osećam dobro i da Una povraća. Rekla sam mu da ću ujutru otići kod doktora. Međutim, on je insistirao da odemo to veče. Pozvao me je posle ponovo, ali se nisam javljala na telefon, jer sam očigledno izgubila svest. Kasnije sam od njega čula da je redom zvao prijatelje, te je uspeo našeg bliskog prijatelja da dobije u te kasne sate - kazala je Nikolina za "Blic".

foto: Printscreen/TV Prva

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

Kurir