NISU SVE ŽENE KOJE IDU TAMO, ŽENE SUMNJIVOG MORALA! Sanja otvoreno o odlasku u Dubai, a onda otkrila šta je zamerala BIVŠEM MUŽU!

Voditeljka Sanja Marinković je bila gost kod Ognjena Amidžić, a tom prilikom je pričala o odmoru na kom je bila nekoliko dana.

"Bila sam malo privatno, malo poslovno u Dubajiu. Nisu sve žene koje idu tamo žene sumnjivog morala. Ja tamo idem od 2005 godine, mnogo volim taj grad. Idem tamo često, mnogo se normalnije živi i radi s obziorm na koronu. Pobegla sam sa drugaricama i to je to", rekla je Sanja.

foto: Printscreen/Amidži Šou

Voditeljki je nakon toga postavljeno pitanje da navede dve stvari koje je zamerala bivšem mužu, a ona je odgovorila:

"Ne postoji nijedna stvar koja me je baš nervirala, jer da jeste to bi se prepričavalo. Smetalo mi je to što je bio pušač", rekla je Sanja u emisiji "Amidži Šou".

Podsetimo, autorka emisije "Magazin In", nedavno se razvela od supruga Aleksandra Uhrina sa kojim ima sina Strahinju.

foto: screenshot pink tv

Kurir.rs/M.M.

