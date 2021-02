IZNENADIO GLEDAOCE! MILOMIR MARIĆ vitlao uživo pištoljem pa se uporedio sa Šešeljem kad se "junačio" kod Minimaksa! (VIDEO)

Milomir Marić jutros je iznenadio sve gledaoce njegovog jutarnjeg programa kada je usred emisije počeo da maše pištoljem.

Naime, iako je na samom početku delovalo kao da je pravi pištolj u pitanju, zapravo je bila replika istog.

- (Vojislav) Šešelj je pokazivao pravi pištolj kod (Milovana Ilića) Minimaksa - podsetio je Marić.

Svojevremeno je Minimaks ugostio pevačicu Draganu Mirković i političara Vojislava Šešelja.Minimaks je pitao lidera Srpske radikalne stranke da li kojim slučajem ima telehranitelj, a Šešelj je odgovorio iz topa:

- Šta će mi telohranitelj kada sam ja najjači - rekao je Šešelj, a na Minimaksovo pitanje da li ima neko oružje, političar je rekao da ima.

Voditeljka Katarina Korša je apelovala da se ljudi mane pravog oružja.

- Ovo je sve replika, ovo je umetnost - rekla je Korša.

Podsetimo, nedavno je kod Marića u emisijama došlo do prozivki između Vojislava Šešelja i Nenada Čanka. Najpre je Čanak isprozivao Šešelja, jer mu je Marić rekao da ga nije pobedio ni u jednom tv duelu.

- Ti stvarno misliš da je on nekog pobedio? Njegovi prostakluci, njegova nadvikivanja... To je jedan najprizemniji sarajevski ulični fazon koji je on pokupio kao seljače koje je tamo došlo u školu...Vojislave Šešelju, čekam te gde hoćeš i kad hoćeš s pištoljem, ponesi i ti tvoj, pi*ka ti materina, koji si potezao na studente! Da te vidim da rešimo to nas dvojica več jednom zanavek!

Šešelj mu nije ostao dužan, pa je u jednoj od Marićevih narednih emisija odgovorio:

- Čanak igra ulogu prgavog režimskog provokatora, ono što oni ne smeju da kažu, pošalju njega i njemu slične. To je valjda svima jasno. I uvek kada me pozovu u neku emisiju, ponude da tu budu Nenad Čanak ili Čeda Jovanović, i kada oni dobiju po njušci, na kraju se autori emisija pravdaju kako oni nisu imali ništa sa tim - rekao je Šešelj.

