IZAZVNO IZDANJE LUNE ĐOGANI! Trudnica se uvukla u usku haljinu, STOMAK I GRUDI u prvom planu: PUCA kako IZGLEDA! (VIDEO)

Pevačica i rijaliti učesnica Luna Đogani uvek je u centru medijske pažnje i svaki njen potez na društvenim mrežama se prati. Ovog puta Luna je na svom Instagram nalogu objavila snimak koji je izazvao mnoštvo reakcija.

Naime, Đoganijeva se usnimila u liftu, a ponosno je pokazala trudnički stomak, koji je sve veći.Luna je pozirala u uskoj plavoj haljini i crnom kaputu koji je bio raskopčan, pa su grudi i stomak bili u prvom planu.

Podsetimo, Luna je u poodmakloj trudnoći, a ona i njen verenik Marko Miljković obelodanili su da ona nosi devojčicu kojoj će dati ime Mia. Inače, njen otac Gagi Đogani je otkrio kada bi njegova mezimica trebalo da se porodi.

- Razmišljam kakav li ću da budem deda, koliko ću zavoleti unuče, kakva će to ljubav da bude. Svaki dan mi se to mota po glavi. Kažu da je prelep osećaj. Luni je termin za porođaj 15. jun i jedva čekam .Oseća se kod Lune ta majčinska energija, sva je mila, fokusirana na porodicu, na mene. Lebdi. Sve je lepo, divne stvari nam se dešavaju, nema više trzavica, negativnih tema, sve je vedro i pozitivno. Nema negativnih, loših misli ili neraspoloženja, kaže on za Svet, a prenose mediji.

