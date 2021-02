NE ŽALI PARA! DUŠKO TOŠIĆ LJUBAVNICI PLATIO SMEŠTAJ U ISTANBULU 7.000 EVRA: Ana povela i drugarice, baškare se u LUKSUZU!

Duško Tošić prilično je darežljiv kada je u pitanju njegova ljubavnica Ana Jovanović, pa joj je finansirao boravak u najluksuznijem hotelu u Istanbulu. S obzirom na to da fudbaler odnedavno igra za turskog prvoligaša Kasimpašu, on je pozvao Anu i njene drugarice da mu budu gošće, a za njihov smeštaj u jednom od najluksuznijih hotela sa pogledom na Bosfor je dao približno sedam hiljada evra, saznaje Kurir.

foto: Instagram, Ana Paunković, Kurir/Ljljana Stanišić

Sudeći po Instagram profilu dizajnerke kupaćih kostima, ona je pre nekoliko dana otputovala u ovaj turski grad sa dve drugarice, i to baš u vreme kada Duško tamo boravi. Iako je na Instagramu objavila fotografije sa aerodroma, Ana nije označila lokaciju na koju su otišle.

foto: Instagram

To je uradila njena prijateljica, koja je na svom profilu otkrila da su, ni manje ni više, nego u Istanbulu.

Povela i drugarice

Naš izvor blizak Ani potvrdio nam je da je ona otputovala u Istanbul zbog Duška, gde on boravi već nekoliko nedelja. S obzirom na to da on ima svakodnevne treninge i da nema mnogo vremena za ljubavnicu tokom dana, predložio joj je da u Istanbul dođe s prijateljicama, s kojima bi provodila vreme kada on nije slobodan. Ipak, s druge strane, on svaki trenutak pauze koristi da se sretne sa Anom, makar i na pola sata, a najviše se raduje slobodnom danu, kada se ne razdvajaju 24 sata.

foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić, Instagram

Kada je u pitanju smeštaj, Tošić je bio poprilično široke ruke, pa je za tri devojke obezbedio luksuzni apartman u jednom od najprestižnijih hotela u Istanbulu, gde noć košta više od 900 evra. U pitanju je veliki apartman sa tri odvojene prostorije i dnevnom sobom, a u uslugu je uključena i vrhunska hrana, korišćenje spa-centra, bazena i drugih aktivnosti koje hotel pruža. S obzirom na to će Ana i drugarice, prema rečima našeg sagovornika, u Turskoj ostati najmanje sedam dana, cena je papreno visoka - približno oko sedam hiljada evra.

Darežljiv

Duško je bio darežljiv i kada je šoping u pitanju, pa je izabranici dao svoju karticu i neograničeni limit. Naš izvor kaže da je fudbaler rekao Ani da novac troši koliko hoće i na šta hoće - na šoping, izlaske po najluksuznijim restoranima, jednom rečju, da se bahati. Upravo to Ana i radi - uživa za sve pare. Na njenom Instagramu može se videti da s drugaricama, pored toga što obilazi znamenitosti ovog grada, obilazi i pijace sa turskim začinima i tradicionalnim proizvodima, ali i eminentne lokale i butike. Takođe se i našalila i objavila poruku "šopingom protiv štednje".

foto: Instagram Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Anom, ali i sa Duškom, ali oni nisu odgovarali na naše pozive.

Supruga besna Duško na mukama zbog Ane Na društvenim mrežama već se raširila priča da je Ana otišla u posetu kod Duška, a ta informacija je stigla i do njegove supruge. Pevačica je pobesnela kada je na Instagramu videla da je Jovanovićeva otputovala u Istanbul, zbog čega je odmah nazvala fudbalera i urlala na njega. Kako kaže naš izvor, žena ga non-stop zove i proverava, a navodno i po gradu ogovara Anu i priča svašta za nju.

Odluči se Sanja čas poznaje Duška, čas ne Duška Tošića povezivali su i sa Sanjom Marinković, s kojom je, prema rečima ljudi bliskih njemu, imao avanturu. Iako se on tim povodom nije oglašavao, voditeljka je tada za Kurir rekla da to nije tačno i da Duška poznaje površno. foto: screenshot Pink tv, @starsport, Nemanja Nikolić - Dečka ne poznajem! Samo na zdravo-zdravo. Zvali smo ga u emisiju ranije, ali nije mogao da dođe. Neko je nešto pomešao, ja nisam ta voditeljka - rekla je tada Sanja, naglasivši da ga je viđala nekoliko puta. U međuvremenu je promenila ploču kada joj je Ognjen postavio pitanje: "Ko je bolji frajer, Duško Tošić ili Aleksandar Kolarov?" Sanja je pokušala da ostane suzdržana na ovo pitanje, ali ipak je odgovorila i poručila da ne zna Duška. - Mogu da ostanem suzdržana? Duško, izvini, ali meni je Kolarov bolji frajer. Ja Duška nisam uživo videla - rekla je Sanja u "Ami Dži šouu".

Kurir.rs/ Ljiljana Stanišić - Jelena Stuparušić/ Foto: Instagram

BONUS VIDEO:

Kurir