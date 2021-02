ĐOLE IZ TAP 011 OTKRIO TAJNU POSLE 20 GODINA: Bio sam zaljubljen u Ivanu Peters!

Đorđe Pajović, jedan od članova popularna grupe Tap 011, posle više od dve decenije, priznao je da je bio zaljubljen u koleginicu iz grupe Ivanu Peters. U intervjuu za Kurir muzičar je govorio o odnosu sa ostalim članovima benda, slavi koju su doživeli tokom devedesetih, ali i ponovnom okupljanju i snimanju nekoliko novih pesama. Cela prva postava Tap 011, koju, osim Đorđa i Ivane, čine i Goca Tržan, Milan Bojanić i Bojan Stupar, spremna je za povratak na scenu.

- Već radimo kambek, ali ne razmišljamo na nivou devedesetih. Ima mnogo ljudi koji bi voleli da dođu na naš koncert, ovi novi klinci slušaju drugu vrstu muzike, voleli bismo da njih probudimo. Ali čekamo da ovo stane sa koronom.

Kada se vratiš unazad, u period najveće slave, šta ti prvo prođe kroz glavu?

- Mi se nismo ložili na tu popularnost, već smo želeli da sviramo, da se provodimo, to su neki najlepši tinejdžerski dani. U to vreme nije bilo sjajno u zemlji, ali mi smo imali naš svet.

Kakva je današnja muzika?

- Ja je ne razumem. Tekstualno je sve loše, šalju se loše poruke. Droga, kola, zlato, šampanjci, otmice, prostitucija. Naše pesme imaju lepu emotivnu priču i pesme svih bendova koji su se devedesetih bavili muzikom imale su neku poentu.

Ti si bio najpoželjniji u bendu.

- Tako kažu, ali meni to nikada nije bilo to jasno. Tada sam bio mnogo krupniji nego sad, ali vidim da neke devojke sada, kada sam smršao, pitaju gde je nestao taj naš meda. Eto, meda je ostao u prošlom veku.

Da li je svaka htela da se uda za tebe?

- Ja to nisam primećivao. Nismo imali kontakata sa publikom jer smo uvek bili ekipa iako su producenti hteli da nam nametnu da bi trebalo da imamo neki erotski momenat u bendu, šta god to značilo, ali ja sam tada imao 20 godina, pa nisam to kapirao.

U koju devojku si ti bio zaljubljen?

- Bio sam zaljubljen u više njih.

U Ivanu Peters?

- Pa da. Svašta se dešavalo. Znali smo tajne jedni o drugima i čak smo došli do toga da smo imali naš jezik, pa se dešavalo da ljudi koji sede sa nama ništa ne razumeju, a nama je sve to bilo savršeno.

Što se nisi oženio?

- Još uvek tražim pravu. Tati sam rekao: "Ne brini, evo Tozovac se oženio u 83. godini, ima vremena i za mene." (smeh)

Život posle Tap 011 Bio sam kuvar u restoranima Kako je izgledao tvoj život kad nisi bio na sceni? - Bilo je uspona i padova. Od 2002. do 2006. nisam imao nikakve dodire sa estradom, a nakon toga sam počeo da radim za Miligram i sarađivao sam na turnejama Lepe Brene, Miligrama i Ane Nikolić. Radio sam i kao kuvar u nekoliko restorana.

I Ivana otkrila tajnu Bila sam s Vukom Kostićem Ivana Peters ispričala je, gostujući kod Ognjena Amidžića, da je svojevremeno bila u kratkoj vezi sa Vukom Kostićem. Na pitanje ko joj se sa javne scene sviđa ili ko joj se udvarao, pevačica je pomenula poznatog glumca. foto: screenshot Pink tv, Sonja Spasić - Udvarao i sviđao Vuk Kostić. Bilo je obostrano. Davno smo bili malo zajedno. Odličan je glumac pre svega, jedino što ne volim je što ide u lov. Pozdrav za njega. Sve dobro krijem, ovo je dovoljno što sam rekla. Davno je bilo, ne sećam se zašto smo raskinuli - rekla je ona.

