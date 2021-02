BIO JE UČESNIK U RIJALITIJU, PA NAGLO NESTAO IZ JAVNOSTI! Sada trguje KRIPTOVALUTAMA i mlati ŽESTOKE pare (KURIR TELEVIZIJA)

Pevača Vukašina Brajića svi znaju iz popularnog rijalitija "Operacija trijumf". Kao mladi muzičar osvojio je srca mnogih devojaka, a nakon rijalitija gotovo potpuno se povukao iz javnosti.

Obožavaoci su Vukašina mogli da vide i čuju u popularnim rok klubovima, a pevač je nedavno uplovio u trgovinu bitkoinima.

- Ja nisam zamenio muziku kriptom, ja sam paralelno sa muzikom u tehnologiji i to od svojih studentskih dana.

Osim trgovitnom kriptovalutama, za koje jaže da je ključ poznavanje tehnologije i poznavanje tržišta, on navodi da je njihova vrednost enormno porasla. -Poenta je da budete na strani onih koji se vode znanjem, a ne osećajem. Ako se vodite osećajem, to je kocka, ako se vodite znanjem, to je posao - navodi pevač.

Čak i sam pevač bavi se savetovanjem onih koji tek ulaze u posao.

-Postoje brojni kursevi, čak je i moj Instagram profil posvećen besplatnom obrazovanju onih koji žele da se obrazuju u tom pravcu - kaže Vukašin.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir.rs

Kurir