AKO JOJ JE STALO DO DETETA, OPAMETIĆE SE! Jovica Putniković se oglasio i poručio: Ja sam o Majinom sinu brinuo dok je BIO KOD MENE

Maja Marković se u proteklih nekoliko nedelja našla na udaru par skandala.

Podsetimo, do javnosti su dospeli video zapisi zbog koji se zadrugarka našla na meti oštrih komentara, a u jednom od njih je moguće videti Maju kako moli svog tadašnjeg emotivnog partnera Jovicu Putnikovića da imaju odnose, dok se sve vreme u pozadini čuje dete koje se nalazi u istoj prostoriji.

Bivši suprug Markovićeve navodno ima u planu da joj sudskim putem navodno oduzme starateljstvo nad detetom, što on još uvek nije potvrdio za domaće medije.

Ovim povodom se oglasio Jovica, koji je poručio:

- Ne znam ništa o tome, a i da znam ne bih pričao, jer to nema veze sa mnom. Ja sam o tom detetu brinuo dok je bilo kod mene, dečak je divan, a kako će Maja to da reši sa ocem svog deteta zaista ne znam i ne tiče me se. Nije mala, zna da ima sina, pa ako joj je stalo do deteta, opametiće se - rekao je Jovica za "Star", a prenose mediji.

